太平花市迎元旦 百種植栽任挑

2018年12月28日 04:10 中國時報 黃繡鳳 文/

歲末寒冬企業送暖多，太平花市也舉辦元旦假期產品大優惠活動，並捐出部分盈餘，嘉惠弱勢學童，傳為地方美談。

太平花市、拈花微笑Health-Smile粉絲專頁負責人李仁翔指出，慶祝元旦假期，12月29、30、31日至元旦四天，園區產品大優惠，售完為止。

優惠內容包括一、購買菜苗、菜籽200元以上，送沃樂肥500g一包。二、購買花卉、果樹苗300元以上，送新樂園有機肥1kg一包。三、購買多肉植物200元以上，送微生物液肥100cc一瓶。四、購買培養土25公升3包，加送一包。

現場還有水果農特產品展售活動，如玉女番茄、真滋蜜水果玉米和柑橘等，協助果農推廣有機農特產品，也讓消費者吃得營養又健康。

太平花市蔬果、花卉、盆栽種類繁多，除了10月分開始，喜氣洋洋的聖誕紅外，農曆春節前夕還有各式各樣的蘭花盆栽，滿足消費者過年期間好彩頭的需求。

另外園區還有二、三百種令人療癒的多肉植物。

多肉植物是近來最夯的辦公室盆栽小品，除了可愛外，還能淨化空氣除甲醛，它身上滿滿的肉也象徵福氣到。

元旦特惠活動期間，太平花市也會指導親子完成創意小盆栽，為年節期間最吉祥的客廳擺飾。

太平花市成立後一直在推動社會公益，除了不定期捐助地方中小學弱勢學童營養午餐外，並開放幼稚園小朋友入園，認識有機蔬菜及植物。

十二月九日並響應臺中市立圖書館『閱讀奇想國系列活動』，贊助親子遊戲市集。這場市集由磐興建設結合拈花微笑 Health-Smile及藝術家謝淑惠老師共同承接2個攤位。

他們以棉紙撕畫及多肉植物組合作為義賣，當天拈花微笑 Health-Smile的多肉植物，一下子就銷售一空，也創造出短短數小時最高的銷售佳績。更可貴的是他們將當日所得全數捐贈給台中市立圖書館，作為公益用途，令人感動。

(中國時報)