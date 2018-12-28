梁信雄接任建經理事長

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中國時報
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台中市建築經營協會20日舉行理事長交接典禮，由大熊建設董事長梁信雄擔任第九屆理事長。

台中市建築經營協會由建築相關行業的會員所組成。目前已有302位會員。

大熊建設董事長梁信雄承諾任內會使命必達。他也感謝第八屆陳武華理事長，對外積極推廣會務。如舉辦CEO領袖營、大型公益演唱會、智慧論壇等，讓協會能見度提高。

梁信雄計畫任內將努力的服務會員，凝聚內部向心力。目前協會有很多社團，如樂跑、登山、田徑、羽球、籃球、薩克斯風、攝影等，因此新舊會員情感交流為當務之急。

至於大師講座仍是明年度活動的主軸，整體講座方向會偏重與建築相關的主題。目前連任的教委會主委傅枝火已經邀請10位頂尖新世代的建築師，未來將與大家分享2019新的設計創意。

另外，去年度舉辦的建築智慧論壇普獲迴響，明年同樣會持續。如同高雄建築協會所創辦的「園冶獎」、中華民國建築經營協會「未來居論壇」一樣，讓建築業持續成長。

梁信雄也強調，協會的財務長楊志鵬為三信商業銀行的董事兼審查部主管，已擔任過協會六屆財務長，可說是協會最重要的核心幹部，明年還會續任。

即將卸任的第八屆理事長陳武華則表示，他向大家發願，在他任內曾經幫助過他，無論是捐款、出錢或出力，他都會用餘生的精力奉獻，做協會永遠的志工。

(中國時報)

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