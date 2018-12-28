川普突訪巴格達 伊總理批侵主權！美不當世界警察 要美保護需付錢

2018年12月28日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普上周宣布從敘利亞及阿富汗大幅撤軍後，26日突然到訪伊拉克，慰勞駐當地美軍。川普強調不會從伊拉克撤軍，但同時明確宣示，美國不能繼續當「世界警察」，他稱美軍到處保護別人的國家是很大負擔，還批評部分國家不繳交「保護費」。

赴美軍基地 3小時快閃

川普在第一夫人梅蘭妮亞、國安顧問波頓等人陪同下，乘坐「空軍一號」專機抵達伊拉克首都巴格達以西的阿塞德空軍基地，為當地美軍送上耶誕驚喜。這是川普上任兩年以來，首度視察駐紮戰區的美軍部隊。

這也是川普宣布自敘撤軍後首次到訪中東。川普說，很多人都希望他收回成命，但自己始終認為有必要撤軍。他強調，現階段無意撤走駐伊5000名美軍，日後美國如要對敘採取行動，也可利用巴格達的美軍基地作為據點。

強調不會從伊拉克撤軍

川普在阿塞德空軍基地向美軍官兵宣示，「大夥兒，我們不再是傻瓜了」，美國不能繼續當「世界警察」。「我們（美軍）遍布全世界。我們在大多數人甚至沒聽過的國家駐守。這實在太荒謬了。」

川普還說，「負擔全落在我們身上，這很不公平。我們不想再讓別的國家占便宜，利用我們，使用我們強大的軍隊來保護自己。它們沒有付費，但是今後就得要了。」

川普19日宣布，美國已擊敗敘利亞的「伊斯蘭國」（IS），2000名美軍將全面撤離敘境。翌日他又透過推特說，美國不想再當「中東警察」，應該讓其他人去戰鬥了。川普的撤軍決定，觸發了國防部長馬提斯請辭。而據日韓媒體指出，少了馬提斯居間協調，日韓兩國擔心川普會要求它們增加分擔軍費，並可能縮減駐韓美軍。

到訪卻不見面 伊總理不爽

川普26日訪伊並未事先公布，又只在美軍駐守的阿塞德空軍基地逗留了3小時，因此惹來伊拉克政界不滿，直斥此舉是侵犯伊國主權，仿佛把伊拉克當成美國的一州。

川普原定與伊拉克總理邁赫迪會面，最終也僅以電話交談。據伊拉克議員稱，川普要求在阿塞德空軍基地會晤邁赫迪，結果遭到拒絕。美方則稱是因安全問題及川普行程倉促所致，但邁赫迪已接受邀請，將於2019年訪問白宮。

(中國時報)