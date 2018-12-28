兩岸止跌回升 陸憂美暗助綠

大陸涉台學者黃嘉樹認為，今年的兩岸關係止跌回升。圖為12月1日文化大學在台北舉辦的「青春的一百種故事」兩岸交流成果展。（中新社）

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中國時報
／綜合報導

回顧今年來的兩岸關係，大陸學者認為在九合一選舉揭曉後，總體而言「止跌回升」，不過美國仍會持續打台灣牌，若民進黨將2020年的選舉主軸，轉換成安全議題，就更不能低估美國的影響。

選後台獨破壞力下降

近日在北京舉行一場「2018年台灣政局暨兩岸關係回顧與展望」研討會，多位重量級大陸涉台學者與會，綜合陸媒報導，中國人民大學國際關係學院教授黃嘉樹認為，今年的兩岸止跌回升，「止跌」是指兩岸關係往下滑的勢頭得到遏制，台獨破壞能量下降，整體上兩岸關係向下走的、大的衝突對抗沒有發生；「回升」則體現在九合一選舉結果、15藍營縣市增加兩岸交流的前景，以及大陸推行多項惠台措施，直接面向台灣民眾。

他認為上述情況為兩岸關係提升，創造了良好的外部環境。在止跌回升的形勢下，黃嘉樹對明年兩岸關係的發展呈樂觀態度。

中國社科院台研所副研究員鍾厚濤指出，2020年台灣大選裡，美國可能會扮演三種角色，首先是支持民進黨的概率高於支持國民黨；第二是落實《台灣旅行法》，可能派出內閣級別官員訪台；第三是拉抬民進黨政績，使國民黨「親美和中」路線的困境繼續加大。

他認為，美國會在大選時暗助綠營，若2020年大選仍以經濟民生為主軸，拉抬綠營成效相對有限，但若民進黨將選舉的主軸轉換為安全議題，就不能低估美國影響。

《台旅法》埋下釘子

中國海洋大學海峽兩岸關係研究所所長郭震遠指出，今年可說是台美斷交以來，變化最明顯、影響最多、學者看法分歧最大的一年。美國通過《台灣旅行法》，是40年來除了《台灣關係法》之外，又一個美台關係的法律文件，他認為美國形同「埋下很多釘子」，未來仍會隨局勢變化加以利用。

儘管看法分歧，但在不確定當中也有確定性。郭震遠說，美國利用台灣遏制陸的企圖不會改變；美企圖打「台灣牌」也不會改變；美國現在寄希望於以台北市長柯文哲為代表的「隱獨勢力」，因此年後柯文哲訪美值得關注。

(中國時報)

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