為郭文貴護航 陸國安部前副部長判無期

2018年12月28日 04:10 中國時報 陳君碩 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸遼寧省大連市中級法院網站27日消息指，大陸國安部原副部長馬建因受賄、強迫交易、內線交易案，被判處無期徒刑。通報稱，此案證據涉及國家祕密，因此採不公開審理，並指馬建與過去頻頻在美國批評中共高官的郭文貴共謀，強迫他人轉讓公司股份，批馬在任內「權力無邊」。

大連中院於12月27日公布的消息指稱，經審理查明，馬建在1999年至2014年之間，利用擔任國安部原副部長等職務便利，為郭文貴及其實際控制的北京政泉置業有限公司等單位及個人提供經營幫助，並親自或通過親屬非法收受財物共計折合1.09億餘元(人民幣，下同)。

大連中院一審判決，馬建以受賄罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；以強迫交易罪判處有期徒刑四年，並處罰金人民幣五十萬元；以內線交易罪判處有期徒刑五年，並處罰金人民幣五千萬元，決定執行無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。同時馬建受賄所得財物、由此產生的額外收益和內幕交易違法所得均上繳國庫。

公開資料顯示，馬建在大陸國安部工作30多年，於2006年被提拔至副部長。2015年1月，馬建涉嫌嚴重違紀違法，接受組織調查；2015 年2月，馬建政協委員資格被撤銷；2016年12月，馬建被立案審查；2017年2月，馬建因涉嫌受賄罪立案偵查被採取強制措施。

通報中稱，鑑於馬建案的犯罪事實、證據涉及國家祕密，大連市中級人民法院於今年8月16日依法對該案進行了不公開開庭審理。

(中國時報)