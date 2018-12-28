陸設政法工作條例 堅持黨中央領導

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中國時報
李文輝／綜合報導

新華社報導，中共中央總書記習近平27日在北京主持政治局會議，審議《中國共產黨政法工作條例》，確保政法工作應沿著「正確方向前進」，最關鍵的是，要堅持中共中央集中統一領導，堅決聽從黨中央指揮、貫徹黨中央決策部署。

昨天召開的政治局會議，仍沒有提到四中全會何時召開與主題，香港《明報》日前報導，由於改革開放40周年高潮已過，明年十九屆四中全會主題有可能是黨建，中共「雙數年反左、單數年反右」之說，明年會否再度打破，值得關注。

新華社報導，會議認為《中國共產黨政法工作條例》是以中共黨內基本法規形式，對黨領導政法工作作出規定，把黨長期以來領導政法工作的成功經驗轉化為制度成果，是堅持和發展中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化的必然要求，是實現依法治國與依規治黨有機統一的重要舉措。

習近平上台以來，先是成立中央辦公廳法規局，該局為2012年中共十八大後成立的新機構，主要用於審查黨內法規、重大決策是否合乎法律。2013年，通過《中國共產黨黨內法規制定條例》、《中國共產黨黨內法規和規範性文件備案規定》，尤其前部條例可稱為「黨內立法法」、或是黨內法規標準法，將黨內法規的名稱明確為黨章、準則、條例、規則、規定、辦法、細則等不同層級。此外，2016年中共也曾通過《關於新形勢下黨內政治生活的若干準則》和《中國共產黨黨內監督條例》。

(中國時報)

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