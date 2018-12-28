越客脫團11人回籠 認打黑工

2018年12月28日 04:10 中國時報 曹明正 、 呂筱蟬 、 黃國峰 、 陳鴻偉 、 張理國 ／綜合報導 ／綜合報導

152名越南旅客集體脫團，移民署連日追緝，掌握1人未失聯、3人自行出境，並已在全台各地查獲4男、7女，共11名脫團旅客，移民署發現，這些人都是預謀藉旅遊之名來台打黑工，並由在台親友接應，但警方仍懷疑幕後有人蛇集團操控，刻依違反人口販運防制法等罪偵辦。

3人離境 137人行方不明

移民署指出，3名已出境的男旅客，其中1人在22日從台南，2人在24日從高雄離開，其他148人經與警方合力追緝，已有11人到案，尚有137人脫團。

移民署專勤隊26日先後於新竹縣、彰化縣及嘉義縣查獲38歲男性、30歲男性與32歲女性脫團旅客，27日南投、台南、新北各有2女1男被移民署及高雄警方抓到，另有4女、1男先後在桃園、新北自行到案，

昨到中壢警分局投案落跑女團員，年齡在25至32歲，她們說，以觀光名義從桃園機場入境後，一路跑行程玩到高雄，23日晚間6點多入住飯店，發現其他團員陸續離開消失，飯店有警察到場關心，因為感到害怕，才會跟著一起離開飯店。

賺錢天堂 花2至7萬來台

她們隨後利用微信聯繫到在台灣的友人，24日凌晨透過朋友協助，北上跑到桃園中壢區投宿旅館，因為身上還有錢，生活不成問題，但因為太害怕幾乎沒有出門，看到電視新聞報導才知道事情鬧的這麼大，擔心警察上門臨檢，只好先行投案。

「原本想要來台打工，卻落得擔心受怕」，她們向警方表達十分懊悔，連警方要買便當給她們吃，她們堅持自己付錢，員警勸她們要小心，否則會被推入火坑賣淫。

被中部專勤隊查到的2男1女年齡都為20多歲，他們坦承，是想來台灣打黑工賺錢，每人以台幣2萬至7萬的代價參加旅行社帶團過來，一到台灣即有親友接應帶走，都還沒來得及工作。

張景森芝麻說 網友譙翻

行政院政務委員張景森昨卻在臉書表示，「吃燒餅哪有不掉芝麻的」？強調政策方向上，絕不會因噎廢食。他指出，國民黨立委和媒體，這兩天拚命攻擊新南向政策，好像觀宏專案為台灣帶來滿街的逃犯和妓女！

張景森此語，立刻遭網友猛批是除了手上的芝麻，整個燒餅都掉了，更有人說，民進黨失江山都是這種豬隊友產生民怨，還不懂拔除。

(中國時報)