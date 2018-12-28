新南向專班淪學工 醒吾喊冤無不法

2018年12月28日 04:10 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

教育部推動「新南向產學合作國際專班」已2年，國民黨立委柯志恩昨踢爆，有6所學校違法透過仲介招生，其中醒吾科大安排30位印尼學生到隱形眼鏡包裝工廠打工，每天站10小時包裝3萬片隱形眼鏡，「血淚斑斑」，根本被當「學工」；醒吾科大喊冤表示，學校安排他們大一時每周打工不超過20小時、大二實習加打工不超過40小時，一切合法。

柯志恩表示，這些印尼學生當初在仲介的不實宣傳下來到醒吾科大就讀，但實際跟預期完全不同，住宿狀況很差，只能坐在床沿讀書，因信回教，飲食很多限制，每餐都只能吃炸雞，加上工時長，覺得壓力大，很委曲，「每天都回宿舍哭」。

醒吾科大強調，未透過仲介，而是與印尼邦加省教育廳合作招生，印尼學生在台語言不通、技能不足，自己去找打工，不一定好，所以才由學校安排。

國際長國安民說，印尼邦加省長曾來探視這批學生，告訴如果無法適應可以回印尼，但沒人願意回去，只有3個學生因缺課太多，及在打工或實習時原本答應上工卻沒來，無法適應，學校才送回印尼。

教育部代理部長姚立德表示，如果學校透過仲介違法招收新南向國家學生，將施以不得再開設專班、扣減獎補助款、甚至直接列為專案輔導學校的處分。教育部已受理柯志恩提供的6所學校（包括1所國立科大）資料調查。

對於教育部推動「新南向產學合作國際專班」，學者昨說，這個專班最大困境是學校難以找到合適的企業合作，學用難配合，學生淪為補足台灣產業缺工的基層勞力。更有校長直言，「這個專班是花人民納稅錢去倒貼對我不友善國家的學生。」

教育部統計，各技職校院共招5600位「新南向產學合作國際專班」學生，目前8人失聯，都是越南學生。

(中國時報)