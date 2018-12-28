外甥李清良控大表弟私心自用

和橋實業董事長李清良在全球最大保麗龍廠見龍化工創辦人舅舅廖有章的銅像前，看著公司資料感嘆大表弟廖振鐸貪心的掠奪公司股東權益。（張孝義攝）

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中國時報
／台北報導

保麗龍大王廖有章過世後，爆出爭產訴訟，現任和橋實業董事長、也是廖有章外甥的李清良昨表示，根本不是兄弟鬩牆，而是大表弟廖振鐸私心自用，不顧英屬維京群島法院判決他不是三龍公司董事的確定判決，掠奪所有股東的權益。

李清良說，他跟舅舅很親，過去與表弟廖振鐸、廖文鐸都相處融洽，以前的廖振鐸不是現在這個樣子，看到他現在用不正當手段，自私地掠奪所有股東權益，不禁心中感嘆。

1976年進入和橋實業前身的見龍化工，並且是實際出資的第一屆董事，李清良表示，見龍化工90%以上的股東都是親戚朋友，1990年舅舅廖有章到大陸投資，為了方便，先行投資香港就由舅舅與2位表弟掛名股東，同時也向30多位股東說明是「借名登記」，請大家放心，而舅舅過世前股東都有收到股利。

2010年6月廖有章過世，由廖振鐸接棒。李清良說，大家都把對創辦人的信任移植到廖振鐸身上，也相信他有能力經營，但廖在發現代持股份沒有白紙黑字的證明，竟想把股份獨吞。

李清良指出，為了採購集團原料、外銷和投資和橋實業，廖有章在英屬維京群島成立了「三龍公司」，持有和橋62%的股權，可產生直接影響，所以在廖有章過世後，廖振鐸立即解散和橋，企圖切斷代持股東與和橋的關係。

廖振鐸更企圖轉賣三龍股權並納為己有，所幸因他侵害和橋的行為被英屬維京群島法院認為侵害三龍公司繼承人權益，判決廖振鐸喪失三龍公司董事敗訴確定，而未得逞，因此他轉回國內興訟，並誤導成兄弟鬩牆的爭產糾紛。

李清良說，廖文鐸雖是和橋決策中心的一員，自己另有軟體、科技事業，看到哥哥掠奪股東權益，違背父親照顧股東、關心員工的初衷，才與母親、親友股東對抗哥哥。

至於三龍的董事及代表人之訴，李清良說，高院已判決廖振鐸並非代表人，卻仍是董事，現已上訴最高法院。他表示，台灣學界對法院不承認外國裁判確定結果也多有批評，他希望最高法院能有指標性的判決。

(中國時報)

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