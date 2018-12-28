2018年12月28日 04:10 中國時報 張立勳 、 張潼 ／台北報導 ／台北報導

台北市士林、大同立委補選，「柯家軍」推派的前北市觀傳局長陳思宇投入選舉後炮火猛烈，左批藍右打綠參選人，國民黨提名的市議員陳炳甫27日感嘆，「白色力量」應該是正面選舉，沒想到還是走暗諷、攻擊的老路，如果市長柯文哲知道柯家軍的政治新文化是這樣的方式，應該會很難過、生氣。

批白色力量竟攻擊暗諷

陳思宇前天在臉書PO文暗諷陳炳甫帶職參選是吃碗內看碗外。面對質疑，陳炳甫指出，留下來才是負責的表現，如果此刻辭職才對不起選民，這席議員辭職後不必補選，一旦辭職後，選民馬上少一個可以幫忙服務的人，如果堅持下去，他當選後就可用更高位階無縫接軌服務大家，以前不知道為何柯P要講「壞人不懂好人的作為」，現在才知道原來陳思宇根本搞不清楚狀況。

訝異年輕人卻在走老路

陳炳甫強調，陳思宇先前失言、被質疑行政不中立時，他仍幫忙講話，因為他認為把事情做好是應該的，他也希望大家看到陳思宇過去、現在的表現及未來政見，都能夠往正面方向前進。

但很可惜的是，如果柯文哲知道白色力量的政治新文化，還是用暗諷、攻擊的方式，柯應該會很難過甚至生氣，他也滿訝異陳思宇是年輕人，卻在走老路。

此外，陳炳甫昨早前往國民黨北市黨部，討論接下來選舉造勢活動，他透露下周將開始走眷村和市場，由前北市議長吳碧珠陪同吉普車掃街，立委蔣萬安與國民黨中央委員連勝文也會和他徒步拜票，至於找韓國瑜及新北市長侯友宜站台，再過1、2周會確認。

(中國時報)