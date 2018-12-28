買電動機車 北市最高補助20300元

2018年12月28日 04:10 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

為鼓勵使用低汙染的電動機車，並加速淘汰老舊二行程機車，北市環保局27日宣布新一波補助計畫，明年起新購電動機車的補助從1500元加碼至4000元，設籍北市的中低收入戶購買電動二輪車則再加碼1萬元，此外，淘汰二行程機車還可獲大眾運輸消費金1500元。

爭取中央撥交空汙防制費

北市沒有大型工廠，空汙費收入較其他五都少，致使補助民眾新、換購電動機車金額也較低，環保局空噪科長楊梅華表示，今年中央修正《空氣汙染防制法》時，北市積極爭取移動汙染源空汙防制費要有一定比例撥交地方運用。

楊梅華指出，今年8月1日修正通過的《空汙法》，即規定中央由移動汙染源所收款項，應以20％撥交給使用者設籍地或油燃料銷售地所在縣市，所以北市明年能提高補助，民眾新購電動機車由每輛補助1500元加碼至4000元，也加碼至1500元補助淘汰二行程機車大眾運輸消費金。

她說，明年北市加碼補助後，民眾新購買電動機車最高可獲補助1萬7000元，中低收入戶最高可補助2萬7000元，如果同時淘汰二行程機車換購電動機車，民眾最高可獲2萬300元補助，中低收入戶最高有3萬300元。

使用消費金須有票證卡號

環保局提醒民眾，選擇大眾運輸消費金方案，要提出電子票證卡號，且限定使用在捷運、公車、客運、台鐵、高鐵、計程車等大眾運輸，不包括公共自行車和停車場停車費，環保署規畫在2020年停止淘汰二行程機車及購買電動車補助，民眾可至環保局網站（http://www.dep.gov.taipei/）補助專區下載申請表格。

(中國時報)