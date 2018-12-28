國保勞保雙漲 愛心房東減稅

2018年12月28日 04:10 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

2019年1月1日起有多項新法規或與民眾貼身相關的新規定將要上路，包括最低工資調漲至2萬3100元，小資族與小資家庭等免納所得稅，停車格開放停多輛重機，國保、勞保費率雙漲，內用禁用1次性塑膠吸管，新竹振道有線電視持續調降至510元、愛心房東減免地價稅及房屋稅等。

新竹市政府指出，明年元旦起的新措施包括了22K走入歷史，每月基本工資調整為2萬3100元，每小時基本工資額調整為150元。

3族群免繳綜所稅，包括年薪40.8萬元以下的小資族（月薪3萬元以下）、雙薪家庭（頂客族）年收81.6萬元以下，雙薪4口家庭（扶養兩名5歲以下子女）年收在123.2萬元以下者，免納所得稅。

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調高綜合所得稅4項扣除額額度及調降最高稅率為40％，綜所稅標準扣除額由9萬元調高至12萬元（有配偶者加倍扣除）；薪資所得及身心障礙特別扣除額由每人12.8萬提高到20萬元；綜所稅幼兒學前特別扣除額由2.5萬提高至12萬元。

另，國民年金法規定調高費率，將從原本的8.5％調至9％，勞保費率則從10.5％調升至11％。

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交通違規檢舉實名制

為避免浪費停車空間，元旦起開放停車格臨停多輛大型重機，可採平行、垂直或斜向停放，但禁止逆向停車。

檢舉交通違規案，將採「實名制」，檢舉人除須留下姓名、電話外，還須附上身分證字號，避免匿名檢舉造成查證困難。

跟新竹市民有關的還有新竹振道有線電視基本頻道收視費用從每月520元降至510元，年繳優惠每月再折扣20元，平均每月只要繳490元。

此外，新竹市房屋持有人只要承租給符合租金補貼申請資格者，就可向都發處提出申請審核，經認定符合標準者，就可由新竹市稅務局減免地價稅及房屋稅。

(中國時報)