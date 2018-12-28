搶救朴口遺址 新石器文物出土

2018年12月28日 04:10 中國時報 王文吉 ／台中報導 ／台中報導

新石器時代晚期的「堆石遺跡間隔」，疑似是營埔文化的工坊遺跡。

國道4號台中環線正進行豐原、潭子段工程，日前施工人員在1號隧道西口發現「朴口文化遺址」，在考古人員建議下，緊急停工進行分區挖掘。歷經1年多搶救，發現不少柱洞、灰坑與堆石遺跡，屬於新石器時代晚期的營埔文化與牛罵頭文化。環線工程原訂110年6月通車，將延後1年半。

驚見陶器、人形意象玉飾

朴口文化遺址位於豐原1號隧道西口，去年9月施工期間因發現遺址而停工，辦理緊急搶救，由考古學者顏廷帶團隊分區發掘，工程單位則調整施工順序。歷經1年多搶救，高公局27日展示初步挖掘成果，出土文化包括陶器、釜鋤形器、錛鑿形器、石刀、網墬等，另有台灣軟玉材質的人形意象玉飾。

顏廷指出，豐原1號隧道西口西行線於地表下3公尺發現營埔文化層，遺址內以土石凹溝現象最為引人注目，以堆石遺跡間隔，疑似工坊遺跡。出土遺物包括灰黑色與少數橙紅色陶器，及斧鋤形器、錛鑿形器、石刀、網墜、玉器飾品等，屬台灣中部新石器時代晚期典型的營埔文化，距今2500至3500年左右。

第二階段 見牛罵頭文化層

顏廷說，第一階段搶救完成後，復工進行降挖過程時，又發現地表下7公尺埋藏更早期的文化層，隨即進行第二階段搶救，再發掘紅色繩紋陶、斧鋤形器、錛鑿形器、石刀及玉環等文物，判斷屬台灣中部新石器時代中期的牛罵頭文化層，距今約3500至4500年。

高公局第二興建工程處副處長卓高端表示，豐原1號隧道西口西行線已有重大成果，目前正進行東行線搶救，依現場推估，遺址發掘將持續至明年8月，之後接續開挖進洞，原訂110年6月通車，估將增加1年半工期。

(中國時報)