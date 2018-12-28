牛埔日出祕境 在地人帶路

前牛埔里長陳永和推崇牛埔日出之美，絲毫不遜於二寮日出。（陳永和提供）

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中國時報
／台南報導

台南市龍崎事業廢棄物掩埋場爭議持續上演，前牛埔里長陳永和有感於牛埔日出不遜於二寮日出，與市議員許又仁萌念推廣「牛埔日出」，盼讓更多人了解並重視當地珍稀地景之美，原計畫元旦邀鄉親賞日出，礙於天氣不佳，將擇期再辦，但仍歡迎鄉親到牛埔一遊。

前里長讚不輸二寮

元旦看日出成為不少國人迎接新年到來的方式，台南從縣市合併後舉辦跨年三部曲，壓軸的二寮看日出更是每年限量開放，往往吸引大批民眾上山賞日出，時值龍崎掩埋場爭議不歇，鑒於不少民眾未必有機會親臨牛埔，陳永和與許又仁原計畫邀民眾元旦到牛埔賞日出，但氣象預報元旦連假天候不佳，恐無日出可看，為免民眾敗興而歸，決定喊卡。

陳永和說，當地最佳賞日出景點位於182線公路關廟往內門方向，大約28公里處往前300公尺左轉上山小路，可180度遍覽風光，他之前清晨去訪數次，就遇到20多位民眾、攝影師守在現場等待日出，堪稱台南另一個賞日出祕境。

他原本打算元旦邀民眾一起上山，礙於連日天候不佳，清晨望出去都是霧濛濛，看不到漂亮的日出，為了不想毀了民眾對元旦日出的期待，將不公開號召，但他當天清晨5點50分還是會到牛埔賞日出，「碰碰運氣」，若民眾有興趣也歡迎到牛埔，可能有機會遇見他和新科里長陳泰祥導覽，帶大家認識牛埔之美。

天候不佳得碰運氣

許又仁說，隨著陳永和因杯葛掩埋場進駐家園參選台南市長拿下第3高票，讓這項環境議題獲得民眾高度關注後，許多人對牛埔是好奇的，但多數人仍未親臨於此，為了希望讓更多人一睹牛埔地景生態之美，他也建議未來以景觀點的方式，透過在地深度導覽，讓更多人認知認知這塊土地的價值。

(中國時報)

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