北京地壇廟會 首度高雄亮相

北京特色周系列活動結合地壇文化廟會，28日起一連5天於香蕉碼頭登場。（柯宗緯攝）

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中國時報
／高雄報導

高雄市長韓國瑜上任後，首度有大陸民間團體展開大型交流。第8屆北京特色周系列活動，今年結合地壇文化廟會，28日起於香蕉碼頭登場，一連5天帶來道地美食、展演，更將免費放送牛肉拉麵、煎餅果子等，讓活動好吃、好看又好玩。

香蕉碼頭 人潮來了

北京主辦方東方信達資產經營總公司董事長彭湘指出，北京地壇文化廟會舉辦33年，是北京春節期間盛大文化活動，內容豐富又熱鬧，2014年起到台北展出，這次首度到高雄，推廣廟會美食小吃、北京文化圖片展、非遺傳承及創新工藝教學等，邀請民眾跨年假期同歡。

台灣主辦方，中華海峽兩岸企業交流協會理事長陳堂立表示，兩岸一家親，樂見北京特色活動到高雄交流，也希望韓國瑜上任後，首場在地舉辦的兩岸交流活動，能讓「人潮大舉進來」。

美食展演 陪你跨年

北京美食大放送從28日至元旦每日上午11時發放，有北京最早開店的功德林素包子、最好吃的涼麵「力力涼麵」、清真食品的牛肉拉麵、24個花褶代表24個節氣的中華老字號都一處燒賣、紅遍大江南北的煎餅果子等美食。

跨年地壇文化廟會表演節目，請來曾受邀在央視春晚演出的維族舞蹈演員王晶、中國雜技比賽榮獲金獅獎的羅歐等人。「好玩」的非遺工藝製作展示及教學，請來北京民間工藝大師徐汶靜、北京非遺技藝傳承人彭小平等現場大秀技法。

(中國時報)

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