何志偉看板有洋蔥

綠營參選人何志偉。（Hit Fm《蔻蔻早餐》製作單位提供）

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中國時報
／台北報導

北市府前觀傳局長陳思宇參選北市立委補選，陳父親、市議員陳建銘26日在臉書嗆綠營參選人何志偉故意把選舉看板設在他的總部隔壁，對此，何志偉27日接受廣播專訪透露，該看板由支持者主動懸掛，主要是過去曾協助大韓航空家屬討回受騙的保險理賠金；他還說，政治要有人性，外人不清楚背後故事，沒資格評論。

設在陳建銘總部隔壁 挨嗆

陳建銘前天在臉書痛批何志偉把競選看板設在他的總部隔壁，怒嗆「好啦！我知道你很有錢啦！不必用這種方式表現啦」，並暗酸何，議員選舉時故意把嫂子（指民進黨議員鍾佩玲）的看板做在他總部旁，現在要選立委又故意再來一次，真無聊！就讓你擺個夠，這樣你爽了吧。

何稱支持者感恩 主動懸掛

何志偉昨接受專訪說，可以理解對方的不開心，但該看板背後有一段故事。何表示，對方是大韓航空空難家屬，當初因保險理賠金被騙走，他出面幫忙協調討回理賠金，對方感恩在心，所以主動把自家廣告換成他的競選廣告。何志偉強調，既然這是支持者心意，民意代表除實質問政處理事情，有時也兼具社會療癒的責任。

陳思宇昨也被問及會不會覺得爸爸的PO文「太重」，不太妥當？她說，爸爸有在臉書發言的權利，而且他不只說，還有PO圖片（指何志偉懸掛選舉看板的照片），就讓大家自己評論。

(中國時報)

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