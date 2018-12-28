老人全口活動假牙 最高補助4萬

2018年12月28日 04:10 中國時報 沈揮勝 ／南投報導 ／南投報導

南投縣政府重視老人的咀嚼與健康，明年上班首日即受理申請老人假牙補助，該預算新年度編列4094萬元，全口活動假牙每人最高補助4萬元，半口每人補助上限2萬元。縣長林明溱指出，東西吃得下去，營養才能吸收，歡迎有需求的銀髮長輩按流程提出申請。

林明溱表示，為符合公平原則，縣府將依各鄉鎮市老年人口數比例分配補助經費，凡年滿55歲的低收入戶、中低收入戶原住民，或65歲以上之低收入戶、中低收入戶及一般戶縣民，皆可申請老人假牙補助。

申請通過者，中低收入戶補助款將直接匯入戶頭，一般戶則統一開立支票，由申請人或家屬至當地衛生所領取。

林明溱說，縣府評估民眾假牙裝置從牙科醫療院所進行裝置、整理牙床座、咬合合模、按安裝修補等流程，約需2到4個月，已獲核定補助的長者應按期程進行裝置、申請核銷及補助，縣府將針對執行狀況及預算檢討改善，落實老人福利。

縣府指出，老人假牙申請補助，須先填寫申請書及診療結果暨估算單到牙醫醫療院所就診，取得當年度3個月內有效之診斷證明書後，到鄉鎮市衛生所確認需求並簽章，再送回到公所提出申請。

經縣府核定通過者，可至牙醫醫療院所進行裝置，1年內裝置完畢，3個月內檢附核准通知函、醫療費用收據正本、裝置後照片與與領據等文件，送縣府請領補助款。

(中國時報)