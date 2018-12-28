豆皮工廠噴黑煙 鄰居抗議空汙

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中國時報
／雲林報導

雲林縣莿桐鄉是全台豆皮重要產地，鄉內約30家工廠，其中一家使用回收建材當鍋爐燃料，時常排放黑煙，還任黑灰隨風颳，義和村、興桐村民在2村長帶隊下，27日前往豆皮工廠拉白布條抗議；環保局表示，該廠未取得固定汙染源操作許可，要求立即停工。

義和村、興桐村30多名村民在工廠前拉白布條「還我乾淨空氣」抗議，他們表示，業者不僅使用廢木材當燃料經常排放黑煙，有時還會飄散惡臭，村民曾多次抗議，也向縣府環保局及建設處檢舉，始終未見改善。

村民也抱怨，該豆皮工廠燃燒的灰燼露天堆置在工廠門口任風吹颳，附近住戶生活品質很差。林姓居民表示，風一吹黑灰到處飛，家裡桌子、窗戶擦不勝擦，想要賺錢也要有良心。

義和村長歐景文、興桐村長林慶聰表示，村民們要求工廠立即停工，未改善設備前不得復工，否則不排除發動更大規模抗爭，希望環保局、建設處依法裁處、開罰，保障環境權與健康權。

莿桐鄉長林靖焜也要求縣府該稽查要稽查，廠方產業設備該提升也要提升，鄉親希望廠方停工改善，盼主管單位下令停工。

環保局副局長林武宏表示，該豆皮工廠未取得固定汙染源操作許可，依法不得營運，已違反空汙法，環保局將以最速件處分，並要求工廠停工。

現場經縣議員鍾明馨、鄉長林靖焜等人協調，豆皮工廠林姓業者同意立刻停爐停工，並承諾改善相關設備。縣府相關單位也承諾村民加強稽查及處分，抗議民眾才離去。

(中國時報)

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