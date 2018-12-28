花縣議員施金樹 涉貪將入獄

宣誓就職才3天，前民進黨議會黨團總召施金樹昨因涉貪判刑9年定讞，不僅須入獄服刑也丟了議員身分。（許家寧攝）

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中國時報
／綜合報導

花蓮縣6連霸議員、前民進黨議會黨團總召施金樹，25日甫宣誓就職，不過其7年前與另3名議員涉入LED弊案收受廠商百萬賄款，27日最高法院駁回上訴，判刑9年、褫奪公權5年定讞，不僅須入獄服刑也丟了議員身分，法官也已通知檢方啟動防逃。

花蓮第18屆議員潘富民（已卸任）、陳長明（已卸任）及施金樹3人，7年前遊說編列「地方建設補助款」補助卓溪鄉公所LED路燈、消防設備改善，再收受廠商100萬至200萬元佣金，27日三審維持4年半至9年不等刑期定讞，其中現任議員施金樹判刑9年最重。

當選第19屆議員的施金樹，為民進黨花蓮縣黨部創黨主委，1992年黃信介「元帥東征」參選花蓮立委時輔選有功，在黨內輩分十分崇高，施25日就職後，卻在議長、副議長選舉違紀「投藍」後宣布退黨，強調無法認同非藍即綠的做法，決定忍痛揮別民進黨。

判刑定讞後，議會下午3點55分收到施傳真辭職書，「本人施金樹辭去花蓮縣議會第19屆議員一職，立辭職書人：施金樹，中華民國107年12月27日。」法界人士研判，施趕在此刻辭職，應該是想要卡住後面的遞補，不過這招在宣判後才辭職沒有用。

施金樹因母喪返回雲林奔喪，縣議會指出，依地制法81條規定以辭職書正本送達議會生效，已另通知提出正本，若施判刑確定遭內政部解職，由於缺額並未超過1/2不需補選，將由同選區落選頭莊枝財遞補，不過一切仍要依照中選會公告為準。

(中國時報)

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