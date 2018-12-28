看幻象、吃早餐 元旦元氣滿滿

2019首日起個早，一同來新竹市政府前廣場看幻象戰機、品17家特色元氣早餐，迎接2019元旦吧！（陳育賢攝）

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中國時報
／竹市報導

2019元旦首日起個早，一同來看幻象戰機、品元氣早餐，迎接2019吧！新竹市政府將於元旦早上7點30分，在市府前廣場舉辦升旗典禮，除有幻象戰機氣勢衝場、雙舞台觀賞表演，另有17家在地美食進駐推出元氣早餐市集，還有「尋找元旦壽星」活動。

社會處長李季縈表示，為慶祝2019元旦升旗活動，市府在市府前廣場規畫雙舞台升旗典禮，讓民眾可以零距離享受市府安排表演，並連續第2年邀請空軍2聯隊出動5架幻象戰機，俯衝市府上空。

欣賞完幻象戰機衝場後，民眾還可一同品元氣早餐、觀賞表演，熱鬧迎接新年的到來，演出節目包括音樂舞蹈等，藉著聽著輕快悠揚樂曲，帶民眾共享溫馨、幸福的元旦假期。

李季縈說，市府此次另發起「尋找元旦壽星」活動，凡是1月1日出生的「元旦壽星」，活動當天上午7點30分起，可至大會服務台接受「壽星認證」，之後即可獲得限量30分的「元旦全家餐」。

一般民眾也可兌換「早安打卡禮」，當天6點30分起至大會服務台以個人臉書、IG完成指定打卡動作，即可領取限量180份的早餐兌換券。

元氣早餐市集則於早上8點30分展開，現場有包括能量捲餅、SUBWAY、bigreeny 料理．家、牛埔水煎包等17家在地名知早餐店，帶來雞肉薯泥捲、潛艇堡、蜂蜜麻糬鬆餅及碳烤土司等32種中、西式餐點供民眾選購。

此外，現場還有限定好康活動，凡於指定地點拍照打卡，經認證就有機會得到限量新年好禮。更多活動資訊請上新竹市官網查詢。

(中國時報)

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