烏松崙梅香撲鼻 賞花正是時候

2018年12月28日 04:10 中國時報 沈揮勝 、 廖肇祥 ／南投報導 ／南投報導

南投縣信義鄉「踏雪尋梅」賞梅季，日前在梅子夢工廠登場！主辦單位信義鄉農會原預估盛花期會落在元旦後1到2周，但今年天候情況特殊，部分地區搶先半個月綻放，目前烏松崙已見雪梅爭輝，跨年連假正是最佳賞花時刻。

烏松崙現況，林道指標6K的石家梅園平均綻開4到6成，該園區地面栽有綠色植被，雪梅襯映，饒富意境；續行約2公里的石龜梅園，除擁多種不同品系的梅樹，分別綻出3到6成花朵，庭園造景搭配各種植栽花卉，也具可看性。

信義鄉農會總幹事黃志輝、梅子夢工廠廠長張志雄指出，早年梅花期推估多以陽曆節氣「冬至」為基準，但近10多年來或因氣候變遷，盛花期都延到元旦後1或2個禮拜。

這次梅花季或因氣溫變化較大、雨量較少，不同環境的花期並不一致。位處背陽面、較潮溼的烏松崙，及風櫃斗頂山地區、愛國村平瀨附近，恢復到「冬至開始綻放」。至於牛稠坑柳家梅園，目前較靠路邊者，約開出3到4成。

元旦假期即將到來，泰雅渡假村特別於29日至明年1月1日4天連假，祭出入園及住宿優惠，包括元旦期間入住泰雅渡假村，出示北港溪溫泉嘉年華優惠券，每房可折1000元住宿費，門票只要199元等，並舉辦原民慶新年運動會，活動相當豐富。

(中國時報)