高跟鞋教堂跨年 灰姑娘不丟玻璃鞋

布袋高跟鞋教堂跨年企畫期望為布袋帶來新一波觀光人潮。（張亦惠攝）

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中國時報
／嘉縣報導

位在嘉義縣布袋鎮的高跟鞋教堂，今年將首辦歲末跨年活動，雲嘉南濱海國家風景區管理處宣布，29日至31日跨年夜，白天有歡樂市集、城堡樂園、仙履奇緣AR互動體驗，晚間有高跟鞋教堂的燈光夜景搭配的《灰姑娘不丟玻璃鞋》音樂劇。

雲管處昨天舉行高跟鞋教堂跨年活動記者會，嘉義縣長翁章梁、雲管處處長徐振能、布袋鎮長陳鳳梅及地方人士共盛舉，期盼藉由這個企畫帶給民眾全新的跨年體驗，掀起高跟鞋教堂另一波旅遊高潮。

布袋高跟鞋教堂跨年企畫從29日至31日跨年夜，白天有歡樂市集、城堡樂園、仙履奇緣AR互動體驗，晚間則有高跟鞋教堂的燈光夜景搭配的《灰姑娘不丟玻璃鞋》音樂劇。

「觀光景點之於嘉義就如同穴道之於身體」，嘉義縣長翁章梁表示，把穴道調養好，脈絡暢通後整個人才會精神飛揚；觀光景點也是一樣，把觀光產業發展好，嘉義縣的體質才會更好。

翁章梁強調，發展嘉義縣的觀光景點是縣府責無旁貸的任務，未來也會構思更長遠的計畫協助地方發展，歡迎大家來布袋高跟鞋教堂體驗跨年氛圍，為2018年畫下最圓滿的句點。

《灰姑娘不丟玻璃鞋》音樂劇需購票入場，活動也特別回饋在地居民，凡設籍於嘉義縣市的民眾購票前出示身分證，即可享7折優惠，門票包含100元的園區消費。

(中國時報)

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