吳芳銘心中無藍綠 迎向挑戰

2018年12月28日 04:10 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

韓國瑜小內閣用人唯才，高市農業局長由前嘉義縣副縣長吳芳銘出任，獲各界讚許果真不分藍綠；吳芳銘27日表示，韓透過兩人共同朋友找上他，面試約1小時，他考慮幾天即答應接下挑戰，「主要是希望有做事空間，沒想過黨派問題！」

吳芳銘表示，接到韓國瑜徵詢時，畢竟他當時已退出民進黨，心中沒想過藍綠不同立場，只擔心家人不答應，最後考慮3、4天，決定接下這個重擔，此時他才打電話告知當時嘉義縣長張花冠，「這畢竟是我自己做的決策，我為我自己負責！」

吳芳銘說，他會決定來高雄，主要是想要有空間做事，讓台灣的農業更好，至於黨派，現在都不是重要的思考。

「東西賣得出去，聽起來很簡單，卻是最大的挑戰！」吳芳銘說，「通路是王」道理不變，未來如何讓高雄農漁產品賣得出去、賣到好價錢，方法有無限想像，包括建立「以市場、訂單為導向的生產觀念」，也要設法讓品質分級制度更完善。

韓國瑜競選時預告，明年3月將帶農民出去搶訂單，對此，吳芳銘坦言，尚未就職時便已有多國單位與他接洽後續合作事宜，視接下來洽談進度，韓國瑜第1個搶訂單的對象可能是大陸或馬來西亞，當然也必須考量議會開議時間來安排。

47歲吳芳銘是雲林古坑人，1991年加入民進黨，今年退黨參選嘉義縣長落敗；他於1993年左右曾在高雄擔任前縣長余陳月瑛機要祕書，老婆也是左營人，所以對高雄並不陌生。

(中國時報)