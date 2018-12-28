寄養寵物收費 最高罰300萬

2018年12月28日 04:10 中國時報 李依璇 ／台北報導 ／台北報導

民眾出國時為避免毛小孩獨自在家，多會商請朋友照顧貓狗，再適當補貼伙食費、照護費等，也有業者在網路上以低廉價格提供寄養服務，但北市動保處提醒，以上行為全都已觸法，可依《動保法》處10萬至300萬罰鍰。

動保處27日召開「網路巡查無照繁殖、買賣或寄養犬、貓」結果公佈記者會，今年共查獲5件違法案例，合計開罰45萬元，其中2個案例是「無照寄養」，分別依《動保法》第25條之2第1項規定裁罰10萬元。

「寄養本身是違法的，很多民眾會誤觸法規」，動保處動物救援隊長吳晉安表示，沒有許可證的話，任何人都不能隨意寄養寵物，有些業者會在PTT有寄養版，「這些版可能認為寄養是幫忙的性質，但是其實是違法的。」

吳晉安說，今年被檢舉「違法寄養」的人大幅攀升，原因出在「檢舉獎金」，民眾如果踢爆一個10萬的案子，根據法規可回饋50％，「只要檢舉一個10萬的案子，檢舉人可以拿5萬，因為非常好賺，有些人甚至會故意釣魚」，先在網路PO訊息，等到有人自願幫忙寄養、完成對價關係後，就將把資料舉報給動保處。

吳晉安進一步指出，不只寄養，繁殖貓狗也要注意，如果是自家貓狗沒有申報就生小孩，就已經違法了，寵物若要繁殖就一定要申報，若先被檢舉的話就是被罰5萬，因此提醒民眾，「一定要先申報才能繁殖！」

(中國時報)