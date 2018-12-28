燕提空汙減量 賴允進一步會商

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中國時報
／台中報導

台中市長盧秀燕27日出席首次行政院會，為落實她改善空汙政見，會中提案檢討台中火力發電廠最老舊且功率差的第4號機組，是否有繼續運轉的必要性，並建議明年起整年不運轉，以減少空汙。行政院長賴清德允諾由中央與市府進一步會商。

盧秀燕在行政院會中指出，中火10部機組中第4號機組最為老舊、功率差，更新需花近20億元，經濟部應檢討繼續運轉的必要性；建議108年起第4號機組整年不運轉，減少空汙，也能達到宣誓作用。盧秀燕說，大林、通霄電廠今年都有新機組參與發電，讓台電在電力調度上更有彈性，這也是為何中火現在雖有2至4部機組沒有發電，但北部或其他地方卻沒有缺電。

中火全部採燃煤發電是全國最大火力發電廠，為3座核電廠總和的1.12倍，如10部機組火力全開，就會造成嚴重空汙。

台中市新聞局指出，行政院長賴清德對此裁示，請經濟部與環保署與台中市政府共同會商，台灣在推動能源轉型的過程中，將同步完成非核家園、穩定供電、產業發展及減少空汙四大目標。

賴清德會中說，未來台中火力發電廠將有2部天然氣機組，屆時將可淘汰4部燃煤機組；另針對移動汙染源、揚塵、工業鍋爐、餐廳空汙排放也有相對應對策，有信心讓台灣未來空氣品質越來越好。

(中國時報)

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