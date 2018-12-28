通霄漁港動工 培育漁業生態

2018年12月28日 04:10 中國時報 何冠嫻／苗栗報導

苗栗縣政府將斥資3800多萬元執行「通霄地區設置人工魚礁暨周邊環境改善工程」27日開工動土，藉以提升港區整體機能，並設置海洋復育生態教室，帶動海洋復育永續發展，工程預計明年9月底完工。

縣府爭取台電補助1.5億元，在通霄辦理人工魚礁投放，第1期斥資近5000萬元投放21座鋼鐵礁，並在2期作業執行前重新檢討修正，將漁港周邊陸地設施納入一併改善，帶動港區發展。

通霄漁港於1982年興建，內部設施逐年老舊，南側部分碼頭不但尚未建置完成，周邊環境也缺乏整合，今年縣府獲台電支持，爭取到3817萬元經費，將提升港區整體機能。

工程除包含完成南側碼頭的建置、消波塊投放、建置入口意象與環境設施整合改善等，還預計在漁具倉庫2樓設置海洋復育生態教室，提升通霄漁港內漁船作業效能之餘，將推動海洋生態永續發展。

苗栗縣長徐耀昌27日偕同立委陳超明、台電中部施工處副處長吳永康、通霄鎮長陳漢志等人，在戰鼓及祥獅獻瑞表演熱鬧開場下，持鏟動土，為工程焚香祝禱順利。

徐耀昌表示，除投放人工魚礁，加強漁業資源復育外，更改善港區整體設施以貼近漁民需求，並推動生態教學及發展休閒漁業，帶動漁村繁榮、增加漁民收益。

(中國時報)