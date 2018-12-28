恐嚇韓國瑜 新北酒醉男遭函辦

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中國時報
／高雄報導

新北板橋64歲古姓男子24日下午打電話進高巿府總機，劈頭就說「叫韓國瑜好好做，否則殺了他」，轄區分局接獲報案後，25日循線找到對方，他辯稱因喝酒看電視，一時激動打電話到高市府，訊後被依恐嚇危害安全罪送辦。

韓國瑜27日表示，有些比較激烈的民眾，他個人不想追究，也希望市民理性看待，「當這個團隊一心一意為高雄未來打拚、衝經濟發展、教育時，相信多數市民感受會改變」，如今高雄車流、人流、消費慢慢感覺強強滾，這些過激的言行應會降低。

24日下午4時許，高巿府中庭正舉行「同甘共苦、感謝大家」記者會，代理巿長許立明與巿政府員工離情依依，總機突然接到一通電話「叫韓國瑜好好做，否則殺了他」。轄區苓雅警分局得悉不敢大意，報請高雄地檢署指揮。

檢警根據通聯，鎖定發話手機號碼，查出租屋在新北市板橋的64歲古男涉嫌重大，25日晚間9時許，由檢察官余彬誠指揮專案小組，在大觀路一處大樓，查獲獨居、無業的他到案，看見警察找上門，他還不清楚發生什麼事。

苓雅警分局偵查隊表明來意後，古男坦承打電話到高巿府總機，辯稱當時正在邊喝酒、邊看電視，因為隔天就是韓國瑜就職，在酒精的催化下，愈想愈激動，決定撥電話到高雄巿政府，還因為不知道號碼，先問查號台。

據了解，古男涉犯恐嚇危害安全罪，可處2年以下有期徒刑、拘役或300元以下罰金，但他僅坦承打電話，否認說過「殺了他」。警方透過幕僚請示韓國瑜本人，表示會原諒對方，不會提告，但因為是公訴罪，訊後函送地檢署。

(中國時報)

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