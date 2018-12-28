新購電動機車 最高補助20300

為鼓勵使用低汙染的電動機車，並加速淘汰老舊二行程機車，北市環保局27日宣布新一波補助計畫，明年起新購電動機車的補助從1500元加碼至4000元，設籍北市的中低收入戶購買電動二輪車則再加碼1萬元，此外，淘汰二行程機車還可獲大眾運輸消費金1500元。（張立勳攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

為鼓勵使用低汙染的電動機車，並加速淘汰老舊二行程機車，北市環保局27日宣布新一波補助計畫，明年起新購電動機車的補助從1500元加碼至4000元，設籍北市的中低收入戶購買電動二輪車則再加碼1萬元，此外，淘汰二行程機車還可獲大眾運輸消費金1500元。

北市沒有大型工廠，空汙費收入較其他五都少，致使補助民眾新、換購電動機車金額也較低，環保局空噪科長楊梅華表示，今年中央修正《空氣汙染防制法》時，北市積極爭取移動汙染源空汙防制費要有一定比例撥交地方運用。

淘汰二行程 消費金1500

楊梅華指出，今年8月1日修正通過的《空汙法》，即規定中央由移動汙染源所收款項，應以20％撥交給使用者設籍地或油燃料銷售地所在縣市，所以北市明年能提高補助，民眾新購電動機車由每輛補助1500元加碼至4000元，也加碼至1500元補助淘汰二行程機車大眾運輸消費金。

補助至2020年止

她說，明年北市加碼補助後，民眾新購買電動機車最高可獲補助1萬7000元，中低收入戶最高可補助2萬7000元，如果同時淘汰二行程機車換購電動機車，民眾最高可獲2萬300元補助，中低收入戶最高有3萬300元。

環保局提醒民眾，選擇大眾運輸消費金方案，要提出電子票證卡號，且限定使用在捷運、公車、客運、台鐵、高鐵、計程車等大眾運輸，不包括公共自行車和停車場停車費，環保署規畫在2020年停止淘汰二行程機車及購買電動車補助，民眾可至環保局網站（http://www.dep.gov.taipei/）補助專區下載申請表格。

(中國時報)

屏東鄉代涉販毒 判12年8月定讞 食品廠排廢 魚群暴斃罰300萬

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。