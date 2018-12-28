食品廠排廢 魚群暴斃罰300萬

2018年12月28日 04:10 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

三峽河24日赫見數十隻死魚，環保局派員調查發現德揚食品工廠未經處理將強鹼性廢水，直接排放入三峽河（右圖） 。（葉書宏翻攝）

新北市大同橋下三峽河24日傳出數十隻魚群暴斃，環保局稽查員26日到場追查，發現竟是德揚食品工廠將未經處理的強鹼性廢水直接排入三峽河，導致河川汙染，將依違反《水汙染防治法》告發，最高裁處300萬元罰鍰。

排放強鹼水 河水變色

環保局表示，稽查員24日上午9時獲報後隨即趕赴現場，到場發現河面確實有死魚，但初步檢驗水質並未發現汙染或急毒性重金屬物質反應，研判造成死魚的汙染行為非當下產生，懷疑是上游工廠偷排廢水所致。

「三峽河之美不復當年，令人痛心！」當地民眾抱怨，河面上出現大量死魚，有些還卡在河床縫隙，從大同橋到長福橋散發濃濃惡臭，死魚中還有長達30公分的罕見魚種「竹篙頭」，盼政府可以嚴格取締，提出解決之道，讓老鷹、白鷺鷥等再度回到三峽河。

稽查員逐一清查縮小範圍後，鎖定上游10餘家工廠，並發現三峽河支流三峽溪有混濁白色廢水排出，經量測pH值竟高達11.35，進入一旁的德揚食品工廠，現場果然查獲業者以強鹼氫氧化鈉清洗機具及地板，並將高鹼性廢水直接排放進溝渠，流入三峽河。

沿岸飄惡臭 赫見竹篙頭

環保局表示，現場違規情形證據確鑿，業者也當場坦承，每天都會清洗地板及排放廢水，依《水汙染防治法》第30條規定告發，最高可裁處300萬元。

環保局呼籲，民眾一旦發現溪水遭受汙染，請於第一時間立即撥打1999市政服務專線通報環保局，亦可經由「公害報報」APP進行報案，將即時派員查處。

(中國時報)