貨車倒退嚕 撞毀卓蘭軍民廟

2018年12月28日 04:10 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

這下賠大了！苗栗縣政府2014年指定為縣定古蹟的卓蘭軍民廟，25日遭疑拋錨「倒退嚕」的小貨車撞毀，估計修復費用恐要2、300萬，為免災情擴大，文觀局暫時保留並封鎖現場，待逐一清理毀損文物後再吊離肇事車輛，而文化部文資局傾向找肇事的林姓駕駛全額求償，林則既錯愕又無奈。

變速箱故障 上坡反往後滑

縣府文觀局文化資產科長郭靜芳指出，軍民廟興建於1959年，為祭祀湖南軍官兵的陰廟，在41位官兵當中以劉文斌將軍最高階，也是主神，一旁有象徵化身的神蛾，可惜也在這場意外事故中毀損。

郭靜芳說，軍民廟目前由昭忠廟管理委員會管理，縣府於2014年指定為縣定古蹟，此次意外，除神蛾毀損外，龍邊的柱子斷裂、正面門額也掉落，受損程度相當嚴重，因先前修復計畫已逾百萬，此次雪上加霜，初估修復費用更高達2、300萬元。

文觀局已將意外事件通報文化部文資局，官方傾向直接向肇事的林姓司機求償，不過因為林並非蓄意毀損古蹟，因此暫不考慮追究其刑事責任。

卓蘭分駐所表示，林姓司機肇事後，警方有到場了解，林的小貨車滿載水泥到上坡路段，出現失去動力情形，副駕駛嘗試拿東西阻擋但已來不及而肇禍。

非蓄意破壞 暫不追究刑責

林姓司機無奈表示，當時可能因車子變速箱故障，上不了坡而往後滑，煞又煞不住，才意外撞上軍民廟。他聽到修復費要2、300萬元，感到相當錯愕，直呼「怎麼可能？有這個價值嗎？」自己只是人力派遣的粗工，怎麼有能力賠？不過有找老闆協助處理。

(中國時報)