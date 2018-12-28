怕列暫定古蹟 老舊建築搶拆

「彰化新町花街街屋」文資審議不登錄歷史建築，卻又被提報「聚落建築群」，尚在審議中，屋主漏夜拆除其中1棟，文化局27日依文資法暫定古蹟。（吳敏菁攝）

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中國時報
／彰化報導

「彰化新町花街街屋」被提報歷史建築，文化局召開文資審議，決議不登錄；但提報人持續再提報聚落建築，正待審議，屋主逕行將1棟拆除，文化局依《文資法》列暫定古蹟，附近住戶們抱怨連天，現場凍結，被迫與垃圾堆為鄰，砂土破木到處飛，殘局卻不知何時能收拾。

行政沒有配套 住戶無奈

此外，彰化杜錫圭故居，前年底列冊追蹤，2016年1月14日所有權人搶拆，文化局緊急啟動暫定古蹟，更進一步以「彰化綿豐洋行」登錄歷史建築，滿堆破瓦殘磚被鐵皮圈圍近兩年，後方雜草蔓生，附近住戶忍無可忍，昨也發出怒吼，「不顧別人生活品質，這到底是什麼城市文化？」　「楊全故居」、「東門吳汝祥四連棟街屋」等，目前也全以鐵皮圈圍，不得動彈，市民氣結，彰化是文化古城，要發展文化觀光，轉身卻成了處處鐵幕包圍的廢墟，考驗政府的行政能力。

文化局長張雀芬指出，自《文資法》修法後，任誰都能提報，無法不受理，審議階段依法不得擅拆，「彰化新町花街街屋」暫定古蹟期限到2019年6月26日。

不少市民指出，老舊建築都怕被「盯」上，陷入搶拆潮，瞬間拆光，才緊急警告停工，祭出《文資法》列暫定古蹟，甚至加碼再登錄歷史建築、古蹟，沒有行政配套，根本就是惡法怪獸。

不顧歷史意義 胡亂登錄

高舉保存歷史文化，卻不管歷史意義多元解讀，導致登錄案暴增，公部門能登錄都登錄、修復了，矛頭指向無意願的私人民居故宅，政府人力、財力無力負擔，還得花力氣訴訟，「拖」不只懲罰屋主，路過市民也嘆息，附近住戶更是無語問蒼天。

(中國時報)

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