農機具加裝濾煙器 除汙99％

2018年12月28日 04:10 中國時報 張亦惠 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉義縣政府和台糖公司合作對抗空汙，27日公布全國首創農耕機具加裝濾煙器，縣長翁章梁表示，PM2.5的問題在台灣已經是顯學，重要程度甚至能影響選舉，「嘉義縣的一小步是台灣的一大步」，嘉義縣身為農業大縣，透過示範安裝濾煙器，希望未來能大範圍使用，改善全台空氣品質。

對抗PM2.5 全台首創

目前台灣以柴油引擎為動力的農耕機械高達16萬6000多部，經國家標準類號D3174柴油車無負載急加速排煙試驗法，卻有超過一半的農耕機無法符合檢驗標準，安裝前不透光煙度8.2公尺負1次方，相當於27輛5期公車的排放量。

嘉義縣環保局長石秉鑫表示，嘉義縣環境保護局曾於2017年1月21日替阿里山小火車安裝濾煙器，至今已有近2年的使用時間，排煙處理效率高達96％以上，展現濾煙器穩定的執行能力。

石秉鑫指出，環保局因時常接獲民眾檢舉農具排煙，加上過去阿里山小火車的成功經驗因而有此構想，機具排煙除汙率高達99％，不透光煙度持續檢測維持於0.03公尺負1次方，每台農耕機每年約可減約0.19公噸PM2.5。

小火車加裝 成效良好

翁章梁強調，嘉義縣身為農業大縣，對空氣品質高度重視，也希望本次亮相的台糖農用柴油引擎機具安裝濾煙器的試行機台，未來可以大範圍使用，讓嘉義縣成功的一小步，推廣至全台改善空氣品質的一大步。

(中國時報)