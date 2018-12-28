喜憨兒董座 獲台灣義行獎

喜憨兒基金會董事長蕭淑珍（右）榮獲第1屆台灣義行獎，圖為她與女兒怡佳合影。（柯宗緯翻攝）

友善列印
中國時報
／高雄報導

喜憨兒基金會董事長蕭淑珍孕育身心障礙女兒怡佳，胼手胝足創立喜憨兒基金會23年，陪伴無數個家庭度過漫長、無助的時光。公益傳播基金會25日頒發首屆「台灣義行獎」蕭淑珍獲表揚，她說，將秉持初衷讓憨兒在舒適環境獲得最妥善照顧。

家有腦麻女兒 深知辛苦

40多年前，蕭淑珍在新竹工研院任職，從事有關「溴」研究，身懷女兒怡佳，她早產提早1個月報到，出生時全身浮腫，診斷出鉀、鈉離子不平衡造成「腦性麻痺」，當時高雄醫療資源不足，養育身心障礙孩子何其困難。

她回憶，無數的假日，與丈夫牽著3歲兒子，抱著1歲多怡佳，搭乘最早的國光號客運北上到台大醫院，排隊等待珍貴1小時復健療育，再帶回兩周的居家復健功課。面對前方漫漫艱辛路，家人們相互打氣，希望激發出勇氣和力量。

1995年她與丈夫邀集愛心企業與一群志同道合的家長，努力奔走募款籌措喜憨兒基金會，本著「給他魚吃不如教他釣魚」精神，在社區開烘焙屋，以商業模式提供障礙者工作機會，喚起社會對弱勢朋友的重新認識與接納。

翻轉憨兒命運 終生教育

蕭淑珍得知獲獎後表示，身為障礙者家長，深知憨兒家庭辛苦與無奈，基金會秉持「終生教育、終生照顧」理念，從烘焙餐廳、庇護工場、全日型照顧中心天鵝堡，步步走來堅定而踏實，持續翻轉一個個憨兒生命，支持憨兒家庭的現在與未來。

(中國時報)

農機具加裝濾煙器 除汙99％ 基隆水噹噹 跨年電音趴

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。