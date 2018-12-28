喜憨兒董座 獲台灣義行獎

2018年12月28日 04:10 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

喜憨兒基金會董事長蕭淑珍孕育身心障礙女兒怡佳，胼手胝足創立喜憨兒基金會23年，陪伴無數個家庭度過漫長、無助的時光。公益傳播基金會25日頒發首屆「台灣義行獎」蕭淑珍獲表揚，她說，將秉持初衷讓憨兒在舒適環境獲得最妥善照顧。

家有腦麻女兒 深知辛苦

40多年前，蕭淑珍在新竹工研院任職，從事有關「溴」研究，身懷女兒怡佳，她早產提早1個月報到，出生時全身浮腫，診斷出鉀、鈉離子不平衡造成「腦性麻痺」，當時高雄醫療資源不足，養育身心障礙孩子何其困難。

她回憶，無數的假日，與丈夫牽著3歲兒子，抱著1歲多怡佳，搭乘最早的國光號客運北上到台大醫院，排隊等待珍貴1小時復健療育，再帶回兩周的居家復健功課。面對前方漫漫艱辛路，家人們相互打氣，希望激發出勇氣和力量。

1995年她與丈夫邀集愛心企業與一群志同道合的家長，努力奔走募款籌措喜憨兒基金會，本著「給他魚吃不如教他釣魚」精神，在社區開烘焙屋，以商業模式提供障礙者工作機會，喚起社會對弱勢朋友的重新認識與接納。

翻轉憨兒命運 終生教育

蕭淑珍得知獲獎後表示，身為障礙者家長，深知憨兒家庭辛苦與無奈，基金會秉持「終生教育、終生照顧」理念，從烘焙餐廳、庇護工場、全日型照顧中心天鵝堡，步步走來堅定而踏實，持續翻轉一個個憨兒生命，支持憨兒家庭的現在與未來。

(中國時報)