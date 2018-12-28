醫師家族3代 共捐早療車

雲林縣虎尾若瑟醫院中醫部主任黃柏銘（左三）與阿公、父親一家3代，以及端唯公司負責人陳泰祥（左二）合贈早療交通車給該院台西早療中心。（許素惠攝）

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中國時報
／雲林報導

雲林若瑟醫院中醫部主任黃柏銘是早產兒，成長經驗讓他更能體會遲緩兒復健與學習的艱辛，台西早療中心交通車老舊，他和祖父黃濟若、父親黃世英3代，結合端唯公司負責人陳泰祥共同捐新車，希望造福台西地區慢飛天使和家庭。

天主教嘉義教區神父狄鐸為新交通車舉行祝福禮，祈禱使用的司機、隨車老師與小朋友在天主的保護下出入平安。

黃柏銘指出，他就是早產兒，成長過程中還好有家人辛苦的照護，才能長成現在的自己，因此當提到要捐早療中心交通車時，阿公和爸爸二話不說響應，自己亦診療許多發展遲緩孩子，慢飛天使學習和復健歷程備為艱辛，卻是必要的。

黃柏銘希望這輛交通車能讓台西等沿海鄉鎮有需求的孩子學習更順利，並幫助那些沒辦法送孩子到中心的家庭克服交通困難，把握孩子3歲前的黃金療癒期。

陳泰祥一直是若瑟醫院長期捐贈者，親族中也有孩子發展遲緩，對遲緩兒家庭情境更能感同身受，非常認同及支持若瑟投入早療，和黃家3代共同出資捐車。

若瑟社會福利基金會表示，台西早療中心主要服務台西、東勢、麥寮、褒忠等鄉鎮，初估此區0至4歲孩子約有300餘人可能有發展遲緩問題，該基金會結合醫院2010年起受雲林縣府委託辦理台西早療中心，提供日托服務。

(中國時報)

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