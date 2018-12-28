檢辦賄選 提4人當選無效

2018年12月28日 04:10 中國時報 林雅惠 ／高雄報導 ／高雄報導

橋頭地檢署於九合一選舉前偵辦高雄市第14選區賴姓市議員、桃源區第1選區吳姓代表、美濃區東門里羅姓里長及田寮區田寮里連姓里長等4名候選人賄選案，認為均涉公職人員選罷法第99條罪嫌重大，由於4人被公告當選，檢方27日一併對4名當選人向橋頭地院提起當選無效之訴。

檢方表示，檢察官鍾葦怡查獲賴姓市議員，夥同其競選總部高姓總幹事，於今年10月底至11月初，以4000元向選區內有投票權的江姓選民行賄買票；又於11月20日以3000元向高姓選民行賄買票。

另檢察官黃世勳查獲桃源區第1選區吳姓代表及其配偶，於今年10月底至11月初，以每票3000元代價，各交付3000元及1萬8000元予選區內有投票權的杜姓及江姓選民，並請託轉交予同戶具有投票權的其他家人，以此方式行賄買票。

此外，檢察官李奇哲查獲美濃區東門里羅姓里長，於今年8月至11月間饋贈高粱酒1瓶向選區的曾姓鄰長行賄買票，經檢警於11月9日執行搜索並查扣該高粱酒1瓶。

而檢察官嚴維德查獲田寮區田寮里連姓里長，於今年11月11日至17日間，夥同其施姓樁腳以每票2000元代價，交付6000元現金予施姓選民，並請託轉交予家人。

檢方認為4人均涉公職人員選罷法第99條罪嫌重大，依公職人員選罷法第120條規定，自高雄市選委會公告當選人名單之日起30日內，對4名當選人向橋頭地院提當選無效之訴，以捍衛選舉公平性並端正選舉風氣。

(中國時報)