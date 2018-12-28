講不聽 連3次中毒 堅持不換熱水器

屋內加裝屋外式熱水器，頂部加排氣管仍算不合格安裝。（徐養齡翻攝）

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中國時報
／竹市報導

北台灣氣溫持續下降，熱水器使用量進入高峰期，新竹市消防局家訪發現，不少民眾熱水器安裝位置錯誤，續用10年以上老舊熱水器的更不在少數，甚至有連續3次一氧化碳中毒的住戶，苦勸多次仍不肯換，令消防局人員傷透腦筋。

消防局分析一氧化碳中毒事件，指當事住戶普遍在室內安裝不符規範的屋外型熱水器，造成排氣不良害命，去年東區就曾有住戶因瓦斯熱水器安裝位置錯誤，洗澡時一氧化碳在密閉屋內迅速擴散，造成2死慘劇。

此外，消防界更口耳相傳1名超離譜住戶，連續3次發生一氧化碳中毒，但因中毒不深，自行就醫後就不當一回事，消防局獲悉後前往宣導，但該住戶卻堅持不肯更換熱水器，讓一家三口陷入巨大危機中。

消防局官員無奈說，屋外型每台約5000元，相較價高的的屋內型，價差來到5、6000元，民眾選擇便宜機型，卻忘了隱藏致命危機。

此外，市面上出現不少不肖業者，為民眾在室內安裝屋外型熱水器，頂端加裝抽油煙用的排氣管，讓民眾誤信有效，等於裝了顆不定時炸彈在家，隨時都有中毒的可能。

消防局官員直言，加裝抽油煙排氣管根本是惡意欺瞞，因為排氣管只要一鬆脫，一氧化碳仍會到處竄，呼籲民眾勿因省小錢而賠掉性命。

消防局表示，已針對燃氣熱水器設置位置或種類不當、獨居長者住戶等進行訪視，至明年2月底前，補助低收入戶每戶最高1萬元，以熱水器平均市價而言，等於免費資助更換新機。

(中國時報)

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