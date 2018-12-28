沈智慧轟年改 王義川拚基層

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中國時報
／台中報導

台中第5選舉（北區、北屯）立委補選倒數計時，民進黨候選人王義川一早就到昌平市場掃街拜票，一一和攤商握手尋求支持；國民黨候選人沈智慧則抨擊民進黨所做的軍公教退休金改革，是砍掉了軍公教警消的基本權力和對政府的信任，實際是對軍公教人員行違法違憲的清算鬥爭。

王義川一大早到昌平市場掃街，他說，投入選戰迄今，從以大數據在路口掃街、走早市、黃昏市場及夜市，晚上開直播，民眾對他的認識率已從宣布參選時只有20％，迅速提升到50％，他會持續加油，讓更多人認識他。

王坦承知名度仍不夠，加上補選選情相對較冷，補選日又在1月27日，是農曆過年前1周，投票率可能很低，甚至不到4成，他希望支持者在投票那天出來投票。

對年金改革，沈智慧主張，正本清源之道，就是對軍公教警消勞的退休金經營徹底修法，讓其可以公開委託全世界的金融機構來經營，訂出經營的底標是8％以上，所有退休金亂改問題都迎刃而解。因退休金的經營年獲利率有4％就足以維持，剩下的還可做為長照等社福財源。

她說，目前的退休金為什麼說不改會破產？就是歷年來退休金獲利僅有1％或負數，這才是真正原因。如果進到立法院，一定盡全力去爭取，假如2020年國民黨拿下國會過半數，就可討回應有的權益。

(中國時報)

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