老外臉友求匯款 女工險陷愛情騙局

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中國時報
／台南報導

陳姓女子11月時突然有長相帥氣的外國男子「Ahmet Gerdeci」主動要求加入臉書好友，佯稱是美軍駐紮在伊朗的維和部隊空軍飛行員，兩人聊天近2個月，陳女對男方有了好感，對方要求她匯款2500元美金，救助生病的兒子，陳女險跌愛情陷阱，路過派出所詢問，才恍然大悟是場騙局。

42歲陳女結婚有小孩，最近臉書突然有個長相帥氣的外國男網友要求當好友，她加入後便與對方展開近兩個月的聊天。

男網友有著英俊的東方面孔，自稱「Ahmet Gerdeci」，妻子4年前車禍死亡，留下一女一兒，自己從美國到中東工作，是維和部隊的空軍飛行員，當兵賺取薪水供孩子生活，耶誕前夕，在非洲的兒子突然生病，他自稱因人在軍中，無法送小孩耶誕禮物，更無法照顧兒子。

「Ahmet Gerdeci」在網路聊天中，不斷以「親愛的」稱呼陳女，並拜託幫忙匯款2500元美金給兒子看病，陳女只是個工廠臨時工，月入僅1萬多元，她坦承沒那麼多錢，但為了「網路男友」，向朋友借錢。

陳女26日傍晚騎車經過派出所，內心起疑，在門口徘徊躊躇，警方見陳女似乎欲言又止，主動上前詢問，她才慢慢將事情告訴警員。

警方一聽就知道是場愛情騙局，隨即幫忙將男方的帳號刪除，並通報165詐騙專線，告誡陳女別再受騙上當，即時阻止薪水微薄的陳女損失台幣7萬多元財務。

(中國時報)

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