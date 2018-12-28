涉幽靈人口 村長才上任就辭職

2018年12月28日 04:10 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林地檢署偵辦五合一選舉涉及賄選、幽靈人口等違反《選罷法》者，共提起9件當選無效之訴，此波集中在鄉鎮民代表及村里長，其中水林鄉春埔村長嚴清山就任隔天就向公所辭職，該村依法將在3個月內補選，檢方不主動撤訴，俟法官裁奪。

雲林地檢署偵辦五合一選舉涉及賄選、幽靈人口與暴力等違反《選罷法》案，截至目前已分選偵字案共139件、他字案454件、傳喚358人次、拘提37人，經聲請羈押獲准共24人。

27日並提起9件當選無效之訴，包括北港鎮民代表當選人許珍娜、元長鄉民代表當選人陳德勝、林內鄉民代表當選人王慶坤、台西鄉民代表當選人吳一平、大埤鄉民代表當選人陳上詩、水林鄉民代表當選人王金本、四湖鄉新庄村長當選人蔡建智、水林鄉春埔村長當選人嚴清山、斗南鎮埤麻里長當選人沈朝華共9人。

最令人意外的是，被控涉及選舉幽靈人口的嚴清山在宣誓就職、從水林鄉長許山埜手上接過當選證書的翌日，便向鄉公所辭職，但截至昨日，許還未簽准，嚴完成辭職程序後，依法3個月內要補選，而當選無效的民事訴訟標的也將消失。

檢方指出，嚴涉及在選前5、6個月前，號召約百餘人將戶籍遷入該村轄，最後以97票之差打敗對手吳玉堂，遭查獲後，發現那麼多鄉親被連累，感到很後悔，便表示要辭職。不過，檢方已經提訴並繳清訴訟費，不打算主動撤訴，全案將由法官裁奪。

(中國時報)