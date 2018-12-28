2018年12月28日 04:10 中國時報 胡幼偉

九合一大選過後，下屆總統大選誰能勝出，當然是熱門話題。媒體及其他組織為檯面上的可能人選做民調，雖可看出一些初步趨勢，但現在就根據這些民調數字論斷最後結果，還是言之過早。現階段的總統選舉民調頂多只能用來推測哪些人參選，當選機會大不大，卻無法預測誰出來選，一定會獲勝。

從最近比較有公信力的民調數字來看，朱立倫、賴清德和柯文哲，算是排入了總統大選的領先群中。其中又以柯的支持度更高於朱和賴。然而，由於柯剛連任台北市長，而且是險勝連任，因此，柯到底會不會選總統，以及是否有橫掃全台、超越藍綠的實力，自然又成為話題中的焦點。

從柯之前看似發表的真心話來看，他也知道，在藍白綠三角督的戰局中，他僅憑個人魅力而無政黨動員之助，必然艱苦萬分，選市長尚且如此，何況是選總統？所以，柯到目前為止，最多是不把話說死，而還不敢爭取大位。此外，柯顯然還要看藍綠兩方各推何人出來，如果兩個對手都是民意支持度超低者，他當然會因勝出機會大增而心動；反之，恐怕還要再躊躇一番。

這樣看來，關於下屆總統大選，藍白綠之間，必然會出現微妙的互相牽制。為了防柯，藍綠陣營在決定總統候選人時，除非想要政治自殺，否則，必然要推能和柯一拚的強棒才行。於是，柯現階段在總統大選民調中的高支持度，倒成了藍綠陣營內部廝殺時，汰弱留強的最佳藉口了。這可以說是柯對藍綠兩軍產生的「假想敵效應」。

但這個效應的真正涵義，其實是反映出大多數民眾在想到下屆總統大選時，對藍綠陣營目前被點名的可能人選，都不是特別滿意。蔡英文當然不用講了，賴清德在行政院長任內的表現，也位居「幹話王」排行榜高位，讓他灰頭土臉走下神壇。藍營這邊，像江啟臣這一輩的，根本不敢表態；幾個老藍男，上屆眼看贏不了，個個龜縮，下屆看情勢有利了，就都想出來了。民眾看在眼裡，做何感想，可想而知。

也就是說，看來看去，不管藍綠哪一邊，就沒個特別順眼的人物。自從「韓流」成風後，更刺激了這種「選舉，君不如老韓！」的失落感。

所以，柯文哲雖然只是險勝連任市長，但之所以在總統大選民調支持度還是居於榜首，也只是反映出大多數民眾，對藍綠選將都不特別滿意。朱立倫或賴清德還算可以的支持度，也就是民眾對此2人的「勉予同意」而已！

然而，細想柯文哲4年來在台北市的表現，其實也是乏善可陳。因此，談到下屆總統大選，真正嚴重的問題在於，不管是藍、白或綠，為什麼就沒有真正雄才大略，讓大多數人覺得不做第二人想的人選，浮現在眾人眼前？誰能真正帶領國家脫胎換骨，豈不是比誰的民調數字更高，來得更重要嗎？（作者為中國文化大學新聞系教授）

(中國時報)