2018年12月28日 04:10 中國時報 李念祖

教育部長葉俊榮24日宣布對台大遴選委員會遴選管中閔為校長的決議勉予核定，但也請台大在3個月內提出檢討報告。史無前例、數百餘日因台大校長的任命而形成的政治與教育領域之間的紛擾，終於邁出了解決問題的一大步。葉部長隨即辭職，成為第3位因此案去職的教育部長，他不是繫鈴人，卻是提出解決方案的解鈴人。

這個發展即使仍有後續程序尚待處理，未必完全落幕，但從法治的角度觀察，公法學教授出身的葉部長，確已使得大學自治在制度發展上沒有倒退，而是向前邁出了重要一步。

大學自治，是大法官經由憲法解釋所闡明，自憲法保障的學術自由中提煉出來的制度性保障；也就是說，自治的大學在憲法制定前即已存在，關係到學術自由的實踐，應該基於憲法的精神，將之納為實證法律的具體內容以求實現的重要社會制度。

但是大法官的解釋也不是沒有尚待進一步耙梳的角落。在釋字第382號解釋中，為了破除特別權力關係而容許學生在一定的範圍內可以提起行政爭訟，說到包括國立大學的時候，大法官指出：「公立學校係各級政府依法令設置實施教育之機構，具有機關之地位，而私立學校係依私立學校法經主管教育行政機關許可設立並製發印信授權使用，在實施教育之範圍內，有錄取學生、確定學籍、獎懲學生、核發畢業或學位證書等權限，係屬由法律在特定範圍內授與行使公權力之教育機構，於處理上述事項時亦具有與機關相當之地位。」

「具有機關地位」的國立大學，如果真就是政府機關，與大學自治的觀念之間豈無扞格？這點其實正是政治與教育發生衝突的一條法理脈絡。

在教育部的眼中，如果包括台灣大學在內的國立大學都是政府機關，就很容易將它們都看做是受教育部監督的下級機關，教育部與國立大學間構成政府教育行政體制的內部關係。

若是暫將政黨政治的較勁因素置之不論，管案涉及了《大學法》的解讀。《大學法》第9條規定，新任公立大學校長「由學校組成校長遴選委員會，經公開徵求程序遴選出校長後，由教育部或各該所屬地方政府聘任之。 」教育部一旦將台灣大學當作是轄下的機關，就會以為，教育部依據此條有權聘任，自然也有權力拒絕遴選委員會遴選出來的人選。如果又在遴選程序上挑出一些法律上的瑕疵，以之為由拒絕聘任，自然就更加振振有辭了。

若從學校方面來看，恐怕不會如此解讀法律。基於學術自由與大學自治，論述大學與學生的關係時，以為大學具有機關之地位而有行政爭訟法令之適用，以滿足學生的訴訟基本權時，並不等於具有機關地位的國立大學就是教育部的下屬機關。這號解釋於私立大學也一樣適用，私立大學的法律定位是學校法人，但顯然不能因此就說，私立大學相當於教育部的教育行政下屬機關。一旦成為政府教育行政系統的下屬機關，教育部因此具有全權決定校長的人選，或是挑剔遴選程序的大小瑕疵而拒絕聘用遴選委員會的選擇。教育部可以藉著指揮校長而更進一步干涉校務學術行政，大學自治勢必瓦解。

何況《大學法》第9條原來規定遴選委員會選出兩個人選由教育部長圈選，改成只遴選一人，法條直接稱之為「遴選出校長」，而不是「校長人選」，立法意旨就是尊重大學的學術人事自治，排除教育部干預，頗為明白。

現在教育部長也明白表示教育部對於遴選委員會選出的校長，不能干預其人選，而只是促其補正遴選程序的瑕疵，其實已是基於大學自治的憲法意旨，對於《大學法》做了正確解讀。最重要的精神，就是不將國立台灣大學看成是政府內部轄屬於教育部的下級機關，縱使遴選程序上具有瑕疵，也不由教育部來否定已然完成的遴選效力。如有爭議，則是由法官透過訴訟審判決定，而非由教育部決定程序的瑕疵是否足以影響任命的效力。

葉部長的決定有助於人們認識，具有機關地位的大學畢竟不是教育部的下屬機關，為了實現大學自治，教育部沒有過問國立大學校長人選的權力。葉俊榮辭職前的這一步，是大學自治的重要一步，具有里程碑的意義。

（作者為法學教授）

(中國時報)