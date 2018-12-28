領導人不能迴避金門會談

2018年12月28日 04:10 中國時報 羅智強

2015年11月7日，歷史性的「馬習會」象徵台海兩岸從對抗轉向和平合作，可惜只是曇花一現。在蔡英文主政後，兩岸關係急遽倒退，無論國內經濟及對外關係，台灣都承受了嚴重後果。

「九合一」選後蔡英文仍堅持其大陸政策沒有問題。為了台灣未來，下一任新總統，應在最短時間邀請大陸領導人習近平在金門會談，並聯合發表兩岸「永久和平宣言」（金門宣言）。

而「金門宣言」將與30年前的《金門協議》成為兩岸交流中最重要的里程碑、相互輝映。

有志參選2020年總統的候選人，可以考慮把兩岸領導人金門會談納入政見，繼新加坡馬習會後，讓兩岸領導人能於2020年在金門進行第二次會議，並發表兩岸永久和平宣言。

或許有人認為時機還不成熟。但2018年初許多人不是對南北韓高峰會及「川金會」持同樣的懷疑嗎？兩岸關係與大環境遠比南北韓更成熟、友好，有什麼不能坐下來談的？

先從簡單問題談起，為何要選擇金門，兩岸人民有能力、智慧解決自己的問題，為何不在自己的土地會面，而要藉助第三地？加上在過去70年，金門在兩岸關係中一直處於風口浪尖地位，從最早期的冷酷戰地、《金門協議》、兩岸小三通到最近的共享福建自來水，正是兩岸人民相互尊重、和平相處，建立互惠互利交流與合作的典範。

《金門協議》開啟了兩岸協商大門，確立了兩岸當前十多項協議，甚至1993年「辜汪會談」的基礎。象徵兩岸和平進程的「金門進程」將在歷史上留下不可磨滅的一頁。

在蔡英文主政下，兩岸多年來建立的互信及交流合作機制已經流失或停頓，對台灣造成難以彌補的損害。重建兩岸關係，加強雙方在各領域的交流合作，創造更大的共同利益與財富，是未來總統最首要任務。我們必須要跳脫過去的框架，採取大開大立的積極作為。

金門宣言將揭櫫兩岸的共同目標及未來發展的路線圖，建構嶄新交流談判機制，當然這不是一蹴可幾，一旦建立政治共識，各個議題將可順利展開協商，最終完成全面性的兩岸和平協議。

兩岸的和平進程當然可能遭遇困難與障礙，但「維持現狀」絕非在動態世界中解決問題的長久選項。回顧歷史，和平協議本身並非新的概念或倡議，而是重大轉變，特別是從敵對衝突到和平的必須過程，關鍵是要有勇氣、決心及想像力走出第一步。兩岸領導人金門會談及金門宣言就將揭開這個進程的序幕。

任何一位中華民國未來領導人都不能迴避兩岸關係的問題與責任，希望所有候選人都能對金門會談的提議表明立場，接受人民檢驗。 （作者為台北市議員）

(中國時報)