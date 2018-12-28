誰相公誰天聽 願賭服輸

2018年12月28日 04:10 中國時報 趙春山

高雄市長韓國瑜一句「4人打麻將，1人相公」的譬喻，讓有意角逐2020年總統大位的國民黨前輩人人自危，就怕被人對號入座。韓市長當年必是「麻壇中人」，深知相公已經出局，當了相公就不必戀戰的道理。

麻將是中國傳統文化，中國人打麻將和西方打橋牌不同，前者強調「單兵作戰」，後者則重「捉對廝殺」。坐上牌桌，就要有「一夫當關，萬夫莫敵」的氣概，要胡牌捨我其誰，要放炮則非君莫屬。桌上另外3人都是對手，除非是老千，否則只有敵人，沒有同志。如無求勝之心，就不必來攪局，浪費大好光陰。

麻將雖講牌技，但牌運亦起關鍵作用，要的牌不來，呼天喊地，也無人能及時伸出援手。當然方城之戰最重牌品，「嚴以律己、寬以待人」的牌友最受歡迎。所謂「胡牌下莊給，放炮立即付」，這種牌友面對的最大困擾就是，邀約不斷。打麻將可以看出人的個性，故有「麻將取才，麻將招婿」之說。

據說當年有人報考政大政治研究所博士班時，擔任口試委員的易君博老師偶而會問：「打不打麻將？」，因當時麻將屬賭博類，考生心懷恐懼，不敢據實以告；不料易老師竟撇下一句「不會打麻將，怎麼唸政治學？」據說當時政大師長，包括校長劉季洪和教授薩孟武，都屬麻將高手。江湖傳言，劉校長有彈指神功，只須摸牌，不必看牌，即所謂的打「花牌」；而薩老師當時雖在麻將禁令下，也擁有打牌的「特權」，他和經國先生一句「黑板來，白板去」的破財名言，足可媲美韓國瑜那句「人進來，貨出去，發大財」的口號。

易老師在課堂上講授的是政治學方法論，他曾舉麻將為例，說明「決策研究法」的三種判斷，即「事實判斷」、「價值判斷」和「後果判斷」。也就是一副牌上來，首先就要從事實判斷分析這是一副好牌或爛牌，再判斷是否有放炮或胡牌的可能性，最後才決定如何打這副牌。

對於政治人物來說，透過上述三種判斷來從事決策是非常重要的。民進黨上台後，許多政策的失誤就是歸咎於缺乏一套決策判斷的過程。「拔管案」落到今天這樣的結局，真是早知如此，何必當初，浪費了大家多少寶貴的心力和時間。目前民眾雖對九二共識的內涵有不同的理解，但都認為接受這個通關密語，就能推動兩岸的經貿交流。決策者只要針對接受九二共識的利弊得失做出判斷，就不會出現中央與地方的言語交鋒。

選舉就像一場牌局，「願賭服輸」，輸贏不重要，風度卻非常重要。一場牌局下來，失敗者的表現常常會決定下一場牌局的勝負。打牌最討厭看的是贏錢者，那副得理不饒人的嘴臉。勝選如同贏錢，這局錢財入袋，也難保未來不會出現「積小勝為大敗」的可能。由此觀之，陳其邁在高雄敗選後發表的聲明顯示，他會是一個打麻將的「好咖」。毛澤東說「有調查才有發言權」，只要不放棄參與的機會，再接再厲，總有翻盤的可能。

打麻將重在果斷，最怕和那些瞻前顧後、優柔寡斷的牌友同桌。和這些人打牌常有度日如年、如坐針氈的感覺。從政者考慮重大決策時，也必須有擇善固執的意志力和決心。只要對老百姓有利的事，就必須勇敢地去做。

（作者為淡江大學中國大陸研究所榮譽教授）

(中國時報)