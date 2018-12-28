2018年12月28日 04:10 中國時報 高銘志

內政部在21日召開海岸管理審議會大會，審查彰化地區7件離岸風電申請案，決議7案全數通過。這個結果一出來，瞬間炸翻所有能源討論網路媒體及社群。如向來關心此一議題的王明鉅醫生隨即指出，未來20年政府每年都要多付420億元，高達8400億。而國民黨立委也早就在6月下旬到立法院告發經濟部長的圖利罪，並於7月初至監察院舉發。

12月初監察院報告結果出爐，監察委員表示，經濟部並未精準掌握近年風機大型化、施工技術成熟之電力平準化成本下降趨勢，復加規畫場址裝置容量5.5GW中，多數採遴選，只有少數採競價，且競價價格每度僅約2.5元，大幅增加躉購期間的購電支出。面對監委的質疑，經濟部的立即回應是：政府主動作為幫全民省下4000億元購電支出。

「全民到底是受益者，還是受害者？」想必大家非常困惑。拿2010年12月所發生的太陽光電爆量申設所引發的政治風暴作為對比，就會發現政府這次處理離岸風電的爭議，特別有人情味。

首先，當年政府一發現價格訂錯，隔年對太陽光電就不留情面大砍（如從12.9元殺到9.1元），殊難想像今年經濟部長才小殺打9折，就私底下拜訪離岸風電業者並溝通、溝通再溝通。

其次，爆量後政府隨即針對太陽光電導入競價的機制，連超小型設施都一律要競價砍價。今年政府卻精心設計量身訂做「不限價的遴選」制度，甚至高比例地接近7成（3836MW/5.5GW）排除競價的適用。

再者，對於台灣向來在世界有一席之地的太陽光電產業，政府從來沒有明確對外表示要保護，哪怕現在都已經面臨國際市場萎縮的困境，即使廠商提及，政府還是端出WTO來搪塞。對已經「一鳥在手」的產業，政府毫不留戀決定放手，對離岸風電這種「二鳥在林」，發展與否仍在未定之天的產業，卻是百般呵護，甘冒違反國際經貿法禁止強制在地化的規範。

民眾無論是在離岸風電或光電「競標」制度下，的確成為綠能發展的受益者，可用CP值最高的方式享受綠能發展的成果；相反地，在首次為離岸風電量身訂做的「遴選」制度下，恐將成為20年多付出電費之受害者。過去光電也曾有1度電高達10元以上躉購或比離岸風電5.8元以上競標價格高的案例，但一切只要跟著《再生能源發展條例》中規中矩地走，民眾、監察院、立法院向來也都沒有意見。

可見民眾並不反對給離岸風電或綠能適度補貼，反對的是以「不法」及「成本黑箱」的方式，透過遴選制度變相授予國內特定產業及開發商不當利益。為了消除社會對公務員圖利業者的疑慮，政府應當說清楚：為什麼獨厚離岸風電？為何不能全競標再省4000多億元？（作者為國立清華大學科技法律研究所副教授）

(中國時報)