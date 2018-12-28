不拿教育當戰場 給葉俊榮按讚

2018年12月28日 04:10 中國時報 主筆室

教育部長葉俊榮與行政院長賴清德兩個「勉予同意」簽註，讓拖延近1年的「卡管案」終於落幕，台大也即將有了校長。但府院相繼對果斷決策的葉部長表達了錯愕與不滿，執政團隊也宣告報銷了第3任教長。民進黨政府這齣「強卡大學校長就任」的難堪戲碼，在葉俊榮一肩扛起十字架後，畫上了句點。

情勢突然急轉直下，不少事後諸葛的評論紛紛出爐。有的說這是葉俊榮個人的決定，有的說是蔡英文總統幕後授意，有的說是府院與葉俊榮唱雙簧，不論真相是什麼，坦白說，這一切都已經不重要，重要的是，台大自即日起不必再受凌遲，台灣也不必繼續目睹大學如何被政治踐踏。

話雖如此，我們還是想不厭其煩追問一下，耗費了這1年的寶貴時光，斷送了3位教育部長，一切還是倒回了原點，究竟所為何來？這1年的台灣教育史，3任部長都沒留下任何讓人耳目一新的教育改革或建樹，留下的只是「拔管」與「卡管」的較勁，結果不論是「強硬」的還是「溫暖」的，全都沒有卡成功，自己卻都先後下台，甚至整個黨都在九合一選舉中付出代價，任誰都會承認，這是場輸到傾家蕩產的買賣。

從一開始，這就是一場「理」與「力」的爭鬥博弈。站在「理」上，台大依自己訂的遴選程序，產生了自己的校長，按同樣的「理」，教育部依「大學自治」原則，給了形式上的背書即可。誰也沒料到教育部竟尋遍藉口實質卡關、百般為難，從獨董、論文抄襲到赴大陸任教，卻未能找到一刀斃命的法理與事實，再回到獨董爭議，來去幾個回合，台大一路拒絕就範，教育部使上洪荒之力，就是拔不了管，說穿了一句話，就是一開始就根本沒站在「理」上。

諷刺的是，「大學自主」也好，「政治退出校園」也罷，這些理念全是當年民進黨帶頭喊出來的，如今台大一路拒不退讓，主流輿論也普遍認為「卡管」明顯不當，正好證明了民進黨當初宣揚的價值，早已深入人心。葉俊榮的選擇與堅持，正是對綠營價值觀的踐履。如果府院黨還要怪罪葉俊榮，甚至圍剿葉俊榮，不就是向全台灣人展示了民進黨的墮落，不惜與自己的價值觀為敵嗎？

更關鍵的是，「卡管」這1年，執政當局儘管提出一堆光怪陸離的理由，其實所有人都心知肚明，不惜一切「卡管」，與什麼崇高的價值理念都不相關，就是赤裸的政治考量，就是不要管中閔當台大校長，就是深綠獨派對這個人有意見，先有了結論，再找理由，就是在「先射箭，後畫靶」。這種以力壓理的操作，反而讓台大變得理直氣壯，也讓管中閔成了悲劇英雄，更讓幾任部長全都成了陪祭品。深綠獨派的幕後箝制，才是讓小英政府進退維谷的真正主因，這個結若是打不開，管中閔若還想就任台大校長，只有等2020年的政黨再輪替了。

所以，這或許是讓小英政府解套的唯一做法。先讓葉俊榮以教育部名義發文給台大，「勉予同意」管中閔的任命，也成就了政治不再干預教育的理念；接著再以葉俊榮的閃辭，加上府院的錯愕與質疑表態，安撫深綠獨派的不滿。畢竟對綠營而言，11月地方百里侯的敗選，已預示現階段再想要怎麼「卡管」，贏面都不大了，再不及早清理戰場，認賠殺出，這個議題肯定就要被帶到2020的大選了。而用常識都能推理，「討厭民進黨」氣勢未退，江山都快不保了，還卡個台大校長幹嘛？

無論如何，我們還是要給葉俊榮按個讚，相對當事人管中閔的沉默與消極避戰，勇於任事的葉俊榮在短暫的任期中，已留下漂亮的身影，也在未來的台灣教育史冊中，留下了正面的紀錄。我們非常同意葉俊榮的呼籲：「千萬不要拿教育當戰場」，教育是百年大計，應該讓它發揮應有的量能。管中閔也不宜再擺著一副事不關己的姿態，該面對的、該承擔的，都不應再巧言迴避。十目所視、十指所指，他不但不能犯任何錯誤，更必須真正落實校園民主，並對台大的國際化發展有貢獻。

面對深綠的綁架，輸了選舉、輸了公投、輸了卡管，民進黨一路潰敗至此，小英總統與賴揆一點警醒的政治智慧都沒有嗎？還要繼續被綁架嗎？

(中國時報)