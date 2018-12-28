中央地方扞格必深

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中國時報
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六都首長就職後，27日首度參加行政院院會，藍營的新科首長侯友宜、盧秀燕、韓國瑜都在會中發言，爭取市政建設預算，行政院長賴清德開門見山說，國家建設、經濟發展需要中央、地方一起合作，政府推動政策不會分黨派。藍營諸侯牛刀小試，賴內閣也準備走人，強勢地方、弱勢中央的態勢已然呈現。

藍營這次選舉在地方縣市首長獲得15席，除了六都分別和中央有不同的政策，例如盧秀燕反對中電北送，新北市也反對核一廠核廢料貯放，目前尚未正式和中央協調，但雲林的廚餘政策已經和中央槓上了。

由於非洲豬瘟來勢洶洶，廚餘是高風險傳染途徑，新科雲林縣長張麗善鑒於雲林是養豬大縣，必須採取自救手段，率先禁用廚餘。賴清德在院會表示，此刻不宜全面禁用廚餘，因為後續的廚餘處理不當會衍生更多環保問題，影響防疫工作。張麗善表示寧可防疫走在前頭。中央若沒有積極作為，地方當然只好自力救濟。

新科縣市長才上任3天，就已經和中央不同調，地方諸侯挾著龐大的民意基礎，一方面要對選民交代，二方面要很快有政績，當然必須積極任事。相對地，民進黨在選舉大敗之餘，對於政務有心無力，就像馬政府在2016敗選後，閣揆毛治國突然落跑，弄個張善政來看守一樣，這樣的結果當然就會使地方更積極，地方包圍中央的態勢因此形成。

目前韓流所帶領的藍營縣市長正準備以「九二共識」為基礎和大陸進行城市交流，這明顯與民進黨政府的政策相背，中央和地方的扞格必然加深，雙方都要有心理準備，不過民意才是最後檢驗的標準。

(中國時報)

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