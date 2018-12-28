2019 兩岸不平靜

2018年12月28日 04:10 中國時報 王銘義

1979年元旦，中美台關係出現歷史性轉折：台美斷交、中美建交、解放軍宣布停止對金馬炮擊、全國人大常委會發表《告台灣同胞書》。從中共十一屆三中全會開啟改革開放，以至對台開展和平統一的大政方針，兩岸關係幾經風雲變幻，更見證了此消彼長的兩岸新形勢。

40年前，台灣曾是亞洲「四小龍」之首，大陸則剛走出「十年浩劫」的文革陰霾，摸著石頭過河，戰戰兢兢地摸索著社會主義市場經濟的發展道路。曾幾何時，大陸目前已變成全球第二大經濟體，40年和平崛起的「中國模式」、經濟騰飛的「中國速度」等等，舉世矚目。

鄧小平曾說，和平是主旋律，發展才是硬道理。經歷40年內外複雜環境的磨練，大陸得以穩住大局，核心關鍵在於掌握和平與發展的戰略機遇期。相對地，兩岸關係跌宕起伏，充滿各種不確定性，在中美台關係交錯牽動之下，近期兩岸關係將受到四大因素的制約與干擾：

美國因素：1949年以來，兩岸隔海分治，美國的外交干預始終是影響並左右兩岸關係走向的最大外部因素。自1979年中美完成關係正常化以來，美台實質關係，以及美國對台軍售等議題，經常是牽動兩岸關係起伏的外部因素。

川普挑起貿易戰以來，美國因素對兩岸可能衍生的衝突危機持續增強，儘管中美峰會與高層談判未曾中斷，但中美戰略競爭的全面激化，以及川普為尋求連任可能祭出的冒進策略，兩岸矛盾自難避免被捲入中美衝突之中。

經濟因素：兩岸緊密的經貿關係是兩岸關係得以持續穩步發展，不受政治影響的主因。台灣對大陸貿易依存度日增，大陸既是台灣最大貿易夥伴、也是最大投資地區，緊密的經貿互動始終是制約兩岸關係的主要變數。

大陸經濟發展正處於關鍵轉型期，中美貿易摩擦暴露出來的相關問題，讓大陸看到經濟運行「穩中有變，變中有憂」，外部環境複雜嚴峻，經濟面臨下行壓力，不僅對深化改革進程將造成干擾，也將影響對台的決策思考。

黨爭因素：藍綠政黨惡鬥，兩岸政策相互牽制，決策契機反覆內耗，是當前台灣兩大政黨輪替執政的特色，更是無法實質改善兩岸關係，建構兩岸永續和平架構的關鍵因素。

藍綠政黨的兩岸政策主軸呈現弔詭的矛盾現象，藍營奉行國統綱領，綠營執迷台獨黨綱，但執政的現實卻是：「國統綱領不統一，台獨綱領不獨立」，不統、不獨，不敢面對形移勢易的兩岸關係，一再錯失兩岸談判的有利時機。

2020大選因素：自1996首次舉行全民直選總統以來，兩岸議題始終是影響大選的重要變數，李登輝、陳水扁更曾運用兩岸議題的矛盾性，獲得有利於選戰操作的結果。有意尋求連任的蔡英文，必將兩岸議題視為關鍵之鑰。

由於長期受到美、日等國際社會影響，藍綠精英大都是親美派或親日派，唯一的區別是執政後能否開啟與大陸建立穩定常態的兩岸互動架構，或是否具備執政氣魄與歷史使命感，敢於承擔責任，化解分歧，開啟兩岸新局。

2019年的國際形勢將更加嚴峻，中美貿易摩擦的火花難以平息，甚至延燒到中美戰略競爭、軍事較量等領域的衝突，兩岸之間的矛盾與分歧，還可能因台灣大選受到激化與挑釁，台灣將如何度過不平靜的2019年？

(中國時報)