禿子漢子燕子 用智慧討資源

2018年12月28日 04:10 中國時報 劉心月

九合一大選後，六都市長27日第一次與行政院長賴清德及各部會齊聚一堂。其中，新當選的3藍都市長：侯友宜、盧秀燕、韓國瑜與賴清德之間的互動，格外引人關注。

3位藍都市長未讓選民失望，紛紛提出市政建設需要中央大力協助的地方。不過，他們落落長的一番陳述，無論態度是積極爭取還是溫厚叮嚀，作為看守內閣的賴團隊恐怕都難以具體回應；這次的相見歡，比較像是六都市長選後第一次對民意的集體回應，讓選民複習一下競選承諾，有哪些是新上任市長念茲在茲的重點。

畢竟會在上任後第一次院會就提出來的政策，應該就是各市長眼中的重中之重。3藍都市長中，沒那麼炫目的侯友宜顯然是做足了功課，從大方向的《財劃法》到具體的親子博物館，侯友宜既點出地方財政緊箍咒的關鍵因素，又引用蘇貞昌的政見，堪稱高明。因為蘇貞昌不但是侯友宜新北市長的競選對手，還是下屆行政院長的熱門人選，此刻「尊蘇」就是與人為善，有好沒壞。

盧秀燕以主打空汙贏得大選，在行政院院會中針對相關問題要求中央協助，不讓人意外；不過賴揆裁示，空汙問題請經濟部、環保署等中央單位與地方進行溝通協調，其實很空洞。空汙是跨區域的問題，中央和地方本來就必須合作，盧秀燕要的是停用中火4號機組，以降低空汙。但茲事體大，賴揆不可能來個臨去秋波鬆口。看來盧秀燕要實現「換市長就換空氣」的競選承諾，還要更使力些，因為這實在不是一個地方首長能夠全權決定的。

最受各界關注的韓國瑜不改「要錢」姿態，強調中央該給高雄的錢，一塊錢都不能少，但是如果民進黨政府就是不給呢？韓國瑜說他會罵中央「既愚蠢又無能」、「既驕傲又野蠻」。哇！韓市長的回擊還真是既蒼白又無力啊！難道民進黨會怕被罵嗎？

韓國瑜可能得節制他的鋒芒與精力，少說一些不著邊際的話，在真正做出讓人有感的政績之前，媒體訪問、哈啦最好能免就免，像什麼「打麻將有人是相公」的脫口秀式語言，更少說一點，因為這種話無聊，而且損人不利己；選舉結束了，韓國瑜不必時時都要追求曝光。

言多必失，何況民進黨已經磨刀霍霍，韓國瑜不會不知道，即使很難低調，也應盡力藏拙。《從A到A+》這本書提到，一個企業的真實績效與執行長登上商業雜誌封面的次數呈反比。韓市長不妨參考。

不論六都市長多厲害、多有人氣，如果在中央沒有自己人，要討資源，就是很難；對藍都市長來說，挑戰當然更大。市長們除了在院會大鳴大放之外，透過合縱連橫，串連地方、布樁中央，同樣非常重要。（作者為作家）

(中國時報)