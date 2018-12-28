落跑團戳破新南向假面具

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中國時報

日前驚爆4個越南旅行團152人逃跑失聯，震驚社會。這幾個假觀光、真偷渡的旅行團，是利用政府「觀宏專案」名義申請來台。「觀宏專案」為配合新南向政策，擴大辦理團進團出的便民政策，適用於印度、印尼、越南、緬甸、柬埔寨及寮國等6國人民，不必檢具財力證明，透過參加觀光局指定旅行社團體旅遊或企業贊助之獎勵旅遊團申請電子簽證，即發給單次入境、停留期限最長14天之停留簽證，因為缺乏罰則，今年利用觀宏專案入境脫逃的越南籍旅客，已經超過500人。

假觀光、真偷渡（打工）的情形到底有多嚴重？目前在台合法引進的外籍勞工已經超過70萬人。外籍勞工被大量引進台灣後，基於各項可能的原因，如：離鄉同胞的鼓吹、聘僱期將屆滿、希望獲得較高待遇、遭非法雇主及仲介誘拐、無法適應工作環境、遭受雇主片面解約不願離境返國等，私自逃離原雇主、失聯而行蹤不明，就成為無證外籍勞工。目前這些行蹤不明的外勞超過5.5萬人；而其他持觀光簽證入境後逾期停留的外國人也超過3萬人，其中約半數是越南籍。

這個問題的惡化，有遠因也有近因。遠因是台灣的勞工市場存在供需不平衡狀況，尤其農、林、漁業，以及餐飲、服務業，缺工問題嚴重，亟需勞動人力投入，易言之，非法打工者不怕找不到工作；再者，隨著越南外勞、外配人數的增加，媒介工作的不法利潤可觀，鋌而走險者眾，已自成供需體系，還可以利用社群網絡串聯，不管以何名義入境，在尋妥接頭人後立即逃逸。

當然，近因就與蔡英文政府大推的「新南向政策」有關。為因應自民國105年陸客來台人數大幅下滑的難堪，希望在來台人數上與前朝一較高下，除了提供免簽之外，尚有補貼制度，所以來台的成本驟降；已經有了內應的越南人，既然方便之門大開，過去來台，不管是假結婚、偷渡，動輒斥資7000、8000美元，現在幾乎免成本，怎能放棄這種賺錢機會？

千萬別以為越南團脫逃是個案，除了旅行團之外，還有以專班名義引進的年輕學生，只是進來後，老師同學沒看到，直接就送到各個工廠、餐廳上工。筆者不久前在台北某大飯店參加餐會，驚覺現場端菜的年輕服務生，沒有人聽得懂國語，彼此都是以越南話交談；更別提直接從事賣淫、詐騙等犯罪者，已經形成國安漏洞。

這樣的國際化，真的是我們所期待的嗎？（作者為亞洲警察學會祕書長）

(中國時報)

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