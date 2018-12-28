2018年12月28日 04:10 中國時報 邱祖胤

以清初帝王系列歷史小說聞名的作家二月河，上周過世。二月河的作品風靡上個世紀90年代，一直延續到21世紀，他不只寫活了治世君王的權謀之術，更道出世人對貪官汙吏的深惡痛絕。說來諷刺，不論是自許民主的台灣還是大國崛起的大陸，至今仍無法擺脫貪腐的陰魂不散，二月河的小說彷彿如預言一般，藉由清初三帝的故事，為今時的政治提供對照的範例。

有趣的是，當初二月河小說之所以受到重視，並非大眾對宮廷政治的高度興趣，彼時宮鬥劇尚未流行，主要是二月河的小說改編成電視劇《雍正王朝》並在台灣播映，引起熱烈討論。原因在於此劇顛覆了世人對雍正皇帝的負面形象，在此之前，雍正奪嫡，工於心計，用血滴子等殘忍武器清算異已，透過武俠電影的渲染，根本是個大壞蛋，想都沒想到他會是一位充滿智慧、親民愛民的君王，二月河對雍正的評價，甚至超越雍正的父親康熙皇帝，更別提他的兒子乾隆皇帝。

二月河生前說，他只看數字說話，有憑有據，沒有要平反誰。根據史載，創造康熙盛世的康熙皇帝給雍正留下的錢不多，而且從康熙48年戶部存款5000多萬兩，到61年只剩下800多萬兩，13年間虧空了4000多萬，可說相當嚴重。

然而雍正即位後開始清查虧空，要各地3年內補齊，並嚴查欠款，抄查貪汙官吏的家產，一直到他過世時為止，9年之間，戶部的存款高達6000萬兩，遠超過他父親的成績。畢竟國家沒有錢便無法做事，想辦法解決財政問題，同時以澄清吏治為手段，一兼兩顧，國家才可能走上軌道。

可以合理推測，雍正的惡名，來自他雷厲風行的手段，抄家、辦人，勢必得罪許多權貴，再加上封建時期沒有人權概念，造成冤獄在所難免，新制度上路若無完備配套，也可能造成民怨四起，雍正的「民調」在祖孫三代最低，且差評無極限，可想而知。

雍正或許是中國歷史上懲治貪官污吏最徹底、最成功的皇帝，但如果沒有像二月河這樣的寫者，以及影視作品的推波助瀾，雍正或許還是世人心目中的殘酷君王，而非理論與實務兼具、手段及理想並行的改革者、經濟學家及政治家。

歷史不會說話，說話的是史學家或小說家，魔鬼藏在細節裡，用心爬梳史料，才能找到正確答案。反過來說，別有用心地引用史料以誤導大眾，甚至偽造歷史，製造假新聞，使世人受到蒙蔽，那是魔鬼的行為。

追劇有意思，像二月河的小說及改編劇也許燒腦，卻更發人深省。二月河的「雍正攻略」或其他帝王系列小說，留給世人的啟發，遠遠超過追劇的娛樂性。

(中國時報)